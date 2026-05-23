Adepcoca se suma al diálogo con el Gobierno y confirma su participación en el Consejo Económico y Social

El presidente Rodrigo Paz sostuvo este sábado una reunión con dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) en la Casa Grande del Pueblo, donde ambas partes coincidieron en fortalecer el diálogo y la coordinación para atender las demandas del sector productor de coca de los Yungas de La Paz.

“Hoy sostuvimos una reunión muy importante con Adepcoca en Casa Grande. Quiero agradecer su confianza y su apuesta por el diálogo como el mejor camino para construir soluciones”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

El jefe de Estado destacó que en el encuentro participaron ministros y viceministros, con quienes se abordaron temas vinculados a las necesidades del sector y del departamento de La Paz.

Según reportes de medios de comunicación, el presidente de Adepcoca, Daynor Choque, calificó la reunión como positiva y afirmó que las mesas técnicas y la coordinación permanente constituyen la vía para resolver los problemas del sector cocalero.

En ese marco, confirmó la participación de la organización en el Consejo Económico y Social convocado por el Gobierno nacional para el miércoles 27 de mayo en la Casa Grande del Pueblo.

El encuentro se desarrolló en medio de los llamados del Ejecutivo a distintos sectores sociales y productivos para encaminar espacios de concertación frente a la coyuntura que atraviesa el país.