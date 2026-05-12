Afines a Morales marchan hacia La Paz

Sectores afines al evismo iniciaron este martes la marcha denominada “Por la vida y para salvar Bolivia” desde Caracollo rumbo a La Paz, en rechazo a las políticas del Gobierno de Rodrigo Paz y en demanda de soluciones a la crisis económica y el abastecimiento de combustibles.

La movilización también busca sumarse al paro indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), que exige incremento salarial y la abrogación de la Ley 1720.

Los movilizados acusaron al Gobierno de aplicar medidas “neoliberales y privatizadoras” y advirtieron que no permitirán la entrega de empresas públicas a transnacionales ni modificaciones a la Constitución Política del Estado.

El dirigente Vicente Choque afirmó que la movilización también busca frenar una supuesta privatización de empresas estatales. Además, señaló que el sector exige el resarcimiento de daños y cuestiona la calidad de los combustibles que se comercializan en el país.

La determinación fue asumida el sábado en un ampliado nacional realizado en el trópico de Cochabamba. En septiembre de 2024, sectores evistas ya realizaron una movilización similar en medio de la escasez de dólares, combustibles y el incremento de precios de productos básicos.

Por su parte, la Central Obrera Boliviana (COB) informó que evaluará en un ampliado si se suma oficialmente a la marcha evista. No obstante, el ente matriz aclaró que sus movilizaciones tienen un carácter “reivindicativo” y no político.