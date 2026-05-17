Marcha evista llega a El Alto e ingresará a La Paz

La denominada marcha por la vida para salvar Bolivia impulsada por sectores afines al evismo llegó este domingo hasta El Alto y prevé hacer su ingreso a La Paz este lunes, según los reportes de los propios movilizados que son reflejados a través de la radio Kawsachun Coca.

El ingreso a La Paz se dará también al inicio de una tercera semana de bloqueos que se registran en el occidente del país por parte de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Tupac Katari, principalmente en el departamento paceño.

Desde Kawsachun Coca reflejan que la marcha se da “en repudio a las acciones, leyes y decretos del gobierno de Rodrigo Paz”, apuntando a escenario como la situación económica que incide en los precios de la canasta familiar y la gasolina desestabilizada.

En su ingreso a El Alto, los movilizados lanzaban arengas pidiendo la renuncia del jefe de Estado y sus ministros, según un reporte de Unitel.

Los marchistas recibieron este domingo el respaldo de Juan Evo Morales y dijo que “con o sin represión” la marcha llegará a La Paz.

“Saludamos el esfuerzo” dijo Morales. “Primera vez que veo una movilización nacional que cruza con el invierno”, agregó.

Entretanto, desde el Gobierno nacional, el vocero presidencial José Luis Gálvez exhortó a los sectores movilizados a deponer “actitudes intransigentes”.