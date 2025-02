Falta de combustible afecta bacheo y mantenimiento de calles en el departamento

La falta de combustible afecta los trabajos de bacheo y mantenimiento de vías en la ciudad y en las provincias de Cochabamba.

El director de Obras Públicas de la Alcaldía, René Quiroga, dijo ayer que la escasez de diésel obligó a suspender el bacheo de vías en la ciudad y el transporte de agua a escuelas y barrios de la zona sur.

“Todo está parado debido a que no se nos ha estado entregando el volumen comprometido, si no hay diésel no podemos trabajar”, afirmó.

Quiroga explicó que si bien el Municipio cuenta con plan de mantenimiento de las calles estos trabajos no se pueden ejecutar si Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no entrega los carburantes.

“Deberían entregarnos 36 mil litros de diésel semanal, sin embargo, hemos acordado que se nos otorgue 24 mil, pero la última semana nos entregaron 12 mil y desde allí no hay más”, puntualizó.

Por su parte, el asesor general de la Gobernación, Adalid Zabala, informó que la falta de diésel y gasolina limita la atención de emergencia por lluvias en las diferentes regiones del departamento.

Comentó que sólo se recibe el 50 por ciento de los 170 mil litros de carburantes que se requiere para atender a la población.