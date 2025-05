En Bulo Bulo denuncian que el 21 de marzo evistas cambiaron resolución y proclamaron a Evo

Las organizaciones sociales de Mamoré Bulo Bulo, trópico de Cochabamba, denunciaron que los dirigentes habrían modificado su resolución, en el ampliado del 21 de marzo, y proclamaron al expresidente Evo Morales como único candidato presidencial cuando ellos expresaron su firme apoyo a Andrónico Rodríguez como su candidato para las próximas elecciones.

“Nos están matando a nuestro propio líder, a nuestro ejecutivo, nos están haciendo a un lado. Nosotros seremos firmes manteniendo la postura del hermano Andrónico porque realmente no hay esperanza con el hermano Evo", dijo Fidel Orellana, excoordinador de Distrito - IV de Mamaré Bulo Bulo, a Urgente.bo.

Asimismo, explicó que en el ampliado del 21 de marzo pasado, las federaciones discutieron y acordaron que Andrónico debía ser considerado como una opción importante, en caso de que Morales no pueda ser habilitado.

Sin embargo, las resoluciones habrían sido alteradas, y actualmente se habla de que Evo sería el único candidato, lo que ha generado malestar y desconcierto entre las organizaciones sociales.

“Las bases están molestas porque sienten que no los están escuchando. Nosotros hemos sido claros: apoyamos a Andrónico, y no vamos a aceptar que se nos ignore o que se nos diga que no hay otra opción", afirmó Fidel.

Además, criticó la falta de comunicación y la supuesta exclusión de las Seis Federaciones del Trópico en las decisiones tomadas desde la dirigencia nacional.

"En ningún momento dijimos que sea (Morales) el único candidato, si hemos dicho que sea nuestro candidato 2025-2030, pero en dicha resolución recalcamos que teniendo procesos o que sea inhabilitado el hermano Evo, entonces tendría que ser el hermano Andrónico, nuestro candidato", explicó.

Según Orellana, hay molestia en las organizaciones sociales de ese sector, ya que tras dicho ampliado, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se pronunciaron e indicaron que en la resolución solo figura Morales como único candidato, cuando ellos propusieron a Rodríguez.

El sector reafirmó su compromiso con Andrónico, quien recientemente aceptó públicamente ser candidato presidencial. Fidel expresó que, aunque “evaluarán la situación y las condiciones", seguirán respaldando a su líder, independientemente de la sigla con la que decida participar en las elecciones.

“Nuestro lema siempre ha sido: 'No busques al cargo, el cargo te busca'. Y en este momento, Andrónico está siendo buscado por las bases y las organizaciones sociales”, añadió.