Cancillería de Bolivia pide “respeto mutuo” tras cruce con embajador británico por Malvinas/Falklands

Después de que el embajador del Reino Unido en Bolivia, Richard Porter, publicó videos reprochando un pronunciamiento boliviano a favor del reclamo argentino sobre las islas Malvinas/Falklands, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha respondido con un comunicado con el cual llama al "respeto mutuo" y niega injerencia en asuntos de otros países.

La polémica surgió luego de que un viceministro participó en el acto por el Día de los Caídos en la Guerra de las Malvinas y una nota de prensa de la Cancillería, en la cual se señala que Bolivia continuará acompañando a Argentina en esta causa.

El embajador del Reino Unido manifestó su decepción con la Cancillería por ese posicionamiento, que consideró una intervención inaceptable, puesto que la población de las islas Falkland ya decidió en referendo ser británica.

En su comunicado, la Cancillería recordó "que la cuestión de las Islas Malvinas es tratada por las Naciones Unidas como una situación aún pendiente".

Además, enfatizó que la importancia de que las "misiones diplomáticas en el país "observen los canales institucionales correspondientes y las prácticas internacionales de respeto mutuo, evitando el uso de mecanismos de comunicación que puedan dificultar el diálogo constructivo".

La Cancillería rechazó haber incurrido en "injerencias en asuntos internos de otros Estados", sino manifestó que "sus pronunciamientos se enmarcan estrictamente en el ejercicio legítimo de una posición basada en el derecho internacional y en su histórica vocación de promoción de la paz".

Por otro lado, recordó que se debe observar el debido respeto a los símbolos nacionales, incluidos aquellos que identifican a sus instituciones oficiales. En los videos del embajador británico, utiliza de fondo al edificio de la Cancillería y una bandera boliviana.