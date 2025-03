FPV advierte a Evo que no puede aplicar ‘dedazo’: “Pondría en riesgo el acuerdo”

Eliseo Rodríguez, líder del Frente Para la Victoria (FPV), advirtió ayer que su precandidato a la presidencia, Evo Morales, no tendrá la potestad de elegir a los candidatos a diputados y senadores y esa decisión corresponderá a los sectores sociales de cada circunscripción.



“El partido no va a elegir a nadie y tampoco el señor Evo Morales no va a elegir nada. Vamos a dar la potestad a las circunscripciones para que de ahí salgan elegidos los que van a postular a diputados, senadores”, afirmó Rodríguez en conferencia de prensa.

Renuncia al MAS

Tras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aceptara la renuncia de Morales a la militancia del Movimiento Al Socialismo (MAS), la situación del expresidente se torna incierta y podría estar ingresando a una decadencia total, sostienen expertos.



Para el analista político Paúl Coca, Evo Morales, “por la desesperación”, se agarró de un partido sin ninguna clase de estructura nacional, pero con personería jurídica. Coca reiteró que entre Evo y el FPV no se considera que haya existido una alianza, sino un acuerdo. “Las alianzas, de acuerdo a la Ley Electoral, se registran en TSE, entre dos o más organizaciones políticas jurídicas vigentes”, dijo.



El analista advirtió que si bien Morales llamó a su militancia a renunciar al MAS, muchos sectores le dijeron no. “La cifra no llegó ni a 3000 personas”, aseveró.



En cuanto a la advertencia de Eliseo Rodríguez a Morales. Coca señaló que el FPV también querrá llevar sus propios nombres y apellidos en las listas. Señala, además, que Evo Morales está inhabilitado y, al margen de esto, señala, Coca, el FPV tiene acreditado ante el Tribunal Electoral el delegado. “Ese delegado, que los partidos acreditan ante el Tribunal, son los únicos que pueden registrar o inscribir candidatos.



Eso lo tiene el FPV y Evo no. Al final de cuentas Evo Morales quedó sin partido y sin candidatura”, concluyó.



Por su parte, el también analista político, William Herrera, señaló que si Evo pidió a su militancia que todavía no se inscriba al FPV, “es que no está seguro, aparentemente de que el partido va, porque el FPV también está con observaciones”, aseveró.



Respecto a lo que puede determinar el TSE, Herrera sostuvo que es el Órgano rector de las elecciones, por lo tanto tiene toda la potestad legal e institucional para definir si va o no va ese partido, dependiendo de su situación legal.



Herrera, asegura que Evo Morales está en una decadencia total. Y añade que el hecho de no tener ya un partido político, y que le hubieran quitado la sigla “es un golpe muy duro para él”. “Evo se está jugando sus últimas cartas y habrá que esperar cómo evoluciona todo esto. Yo creo que la situación de Morales se complica”, puntualizó.

Evo está inhabilitado

Para el analista político Daniel Valverde, el FPV tiene observaciones; como que no ha logrado renovar su directiva, y por lo tanto, añade, no está habilitado totalmente para participar de las elecciones. “El FPV tiene un nuevo plazo para hacerlo hasta el 20 de marzo, esa es la razón para que Evo pida a su militancia que no se inscriba”, dijo. Por otro lado, advierte que la participación de Evo no está garantizada en los comicios. “Es muy remota esa poiblidad”, señaló.

“Una mujer acompañará a Morales en comicios”

Una mujer será la acompañante del expresidente Evo Morales en las elecciones presidenciales de agosto, indicó Eliseo Rodríguez, líder de Frente Para la Victoria (FPV), partido que firmó un acuerdo con el líder cocalero para el uso de la sigla.



“Nuestro candidato es Evo Morales para el 2025 por Frente Para la Victoria. Hay una comisión que está encargada para elegir al acompañante de Evo Morales y la vicepresidente va a ser una dama”, indicó Rodríguez. Sin embargo, aseguró que, en caso de presentarse algún inconveniente, FPV participará de las elecciones presidenciales con o sin Evo.



El pasado fin de semana, el líder cocalero aclaró que solo se cuenta con un acuerdo con FPV y no así una alianza, por lo que pidió a los militantes que ya se desmarcaron del MAS, a esperar hasta marzo y no inscribirse aún al partido “prestado”.