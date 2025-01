Tras fin de año, principales ligas de Europa regresan a la actividad

Luego de las fiestas de fin año 2024 e inicio de 2025, las principales ligas de Europa retomarán su disputa este fin de semana, excepto por la Liga Premier de Inglaterra que no paró ni el 1 de enero.

Asimismo, este mes de enero proseguirán los torneos de clubes de UEFA (Liga de Campeones, Liga Conferencia y Liga Europa).

La Liga de España

La Liga de España volverá a ver acción en sus canchas tras culminar la fecha 18 el domingo 22 de diciembre. Con Atlético y Real Madrid a la cabeza, el torneo más importante de España regresará este viernes 3 de enero con el duelo reprogramado entre Valencia y Deportivo Alavés (16:00 HB), por la jornada 12 y que no se disputó en 2024 por los desastres naturales provocados por la DANA en Valencia.

La fecha 19 volverá a jugarse una semana después (viernes 10 de enero), con el lance Rayo Vallecano vs Celta de Vigo (16:00 HB). Solo el líder Atlético de Madrid jugará domingo 12 (11:15 HB) ante Osasuna, considerando que Barcelona y Real Madrid jugarán el 8 y 9 las semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudí, en partidos en los que se medirán con Athletic de Bilbao y Real Mallorca, respectivamente y ambos desde las 15:00 (HB).

Seria A de Italia

El balompié de élite de Italia no paró en las fiestas de fin de año, pero sí hubo un corte a media semana en la coincidencia con los días festivos de Navidad y Año Nuevo. Este sábado continuará la fecha 19 con los cotejos (hora de Bolivia) Venezia vs Empoli (10:00), Fiorentina vs Nápoles (10:00) y Udinese vs Hellas Verona (15:45).

Al igual que en la La Liga de España, la Serie A no tendrá en acción a Inter, Atalanta, que esta tarde (15:00 HB) jugarán la primera semifinal de la Supercopa de Italia, además de Juventus vs AC Milan que se medirán en el mismo horario, pero este viernes. Ambos encuentros se disputarán en Arabia Saudí.

Ligue 1 de Francia

Tras un largo alto desde el 18 de diciembre, la Ligue 1 de Francia tendrá su retorno a las canchas con el partido Niza vs Rennes (16:00 HB), por la fecha 16. PSG y Mónaco, que adelantaron la jornada en diciembre, protagonizarán la final de la Supercopa de Francia, este domingo desde las 12:30 HB.

Bundesliga

Tras el Wolfsburgo 1-3 Borrusia Dortmund del 22 de diciembre, el fútbol alemán no tuvo acción durante las fiestas de fin de año. Recién reanudará su competición el 10 de enero, con el compromiso Borrrusia Dortmund vs Bayer Leverkusen (15:30).

A diferencia de otras ligas, Alemania no jugará la Supercopa en estas fechas.