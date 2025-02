Van Basten es operado del tobillo con éxito

El exdelantero y entrenador neerlandés Marco Van Basten fue sometido a una nueva operación en el tobillo derecho, el cual lo obligó a retirarse en 1993 con apenas 29 años.

Van Basten, de 60 años y ganador de tres premios del Balón de Oro, fue operado en la Casa di Cura San Rossore de Pisa por el doctor neerlandés Niek Van Dijk, quien fue asistido por la doctora italiana Giulia Favilli.

La intervención sirvió para aumentar la movilidad de la articulación y tratar el dolor constante derivado de una larga condición traumática originada por la lesión en el tobillo.

El propio Van Basten relató en su autobiografía lo que sufrió por la fragilidad en su articulación y ahora decidió confiar en Van Dijk, su ortopedista de confianza y autoridad mundial en el campo de la artroscopia y la cirugía del tobillo.

"Hoy no siento mucho dolor, el médico me dijo que todo ha ido muy bien. No ha sido una operación muy dura. Elegí San Rossore gracias al profesor Van Dijk, que me sugirió esta sede: tuve que volver a operarme porque me dolía mucho el tobillo", afirmó Van Basten.

"Me arreglaron el tobillo en 1996, luego Van Dijk me operó en 1998 y en 2010 me limpió el tobillo, lo que me dio nuevas posibilidades de movimiento. Siempre hago un poco de deporte, es bueno para la mente y el cuerpo, pero hay que tener cuidado de no exagerar", resaltó.

"Si le pides demasiado a tu cuerpo tienes que entender hasta dónde puedes llegar, o acabarás como yo", advirtió el ex delantero del Ajax, del Milan y de la selección de Países Bajos, con la que ganó la Eurocopa 1988.

"La capacidad de mover las articulaciones del tobillo y del pie de Van Basten era cada vez más limitada y dolorosa. La cirugía era necesaria para aumentar el movimiento de las articulaciones del tobillo y del pie y reducir el dolor: fue muy bien, creo", explicó a continuación Van Dijk.

"Esperamos una recuperación completa en 6 semanas", completó Van Dijk, que en Italia colabora en solitario con la residencia de ancianos de San Rossore y también había operado en noviembre en Pisa al arquero italiano del Tottenham, Guglielmo Vicario, y previamente a los delanteros portugueses Cristiano Ronaldo y Joao Félix.