Wilstermann no acepta la reprogramación de cotejo

La dirigencia del club Wilstermann no aceptó la reprogramación del partido ante Real Potosí, que de inicio debía disputarse el jueves 17 de octubre y fue movido para el jueves 28 de noviembre.

El presidente del club aviador, Gróver Vargas, sostuvo que ya hicieron llegar una nota a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) explicando las razones por las que no se acepta la reprogramación de ese partido.

“Hay cosas que son innegociables y esta es una. Al final sería injusto y nadie aceptaría que juegue Bolívar, The Strongest y nosotros que estamos peleando también por todo, nos manden a una fecha de mier... no es justo. No lo aceptamos”, dijo categóricamente el directivo.

Vargas adelantó que ya sostuvo algunas conversaciones con gente de la federación y que no habría problema para que este partido con Real Potosí se dispute el viernes 18 de octubre, en el estadio Félix Capriles, sin embargo, aún se espera una respuesta oficial.

“Nosotros ya hemos mandado nuestra carta, como se debe hacer, hemos hablado con la gente de la federación y no habría ningún inconveniente para que el partido se juegue el viernes. Vamos a esperar por una respuesta”, señaló.

Wilstermann había solicitado a la FBF la devolución de sus jugadores Carlos Melgar y Gilbert Álvarez después del partido amistoso de Bolivia ante Venezuela, que se disputa hoy. Esto debido a que se anunció que el 15 de octubre Bolivia jugará otro encuentro ante Haití en el estadio Tahuichi Aguilera y sus jugadores no tendrán las 48 horas reglamentarias de recuperación para el siguiente cotejo con Real Potosí.

Otros partidos

Los encuentros que debían disputarse el jueves 17 de octubre: Bolívar-Guabirá (15:30) y Oriente Petrolero - Always Ready (20:30) se jugarán al día siguiente en el mismo horario.

Mientras que el cotejo de Sport Boys y Blooming fue trasladado para el 27 de noviembre a las 20:00. El resto de los cotejos de la fecha 16 mantienen sus horarios.

¿Pérez ya puede jugar?

El director técnico de Wilstermann, Cristian Díaz, confirmó que el lateral derecho Daniel Pérez ya puede ser tomado en cuenta.

Se explicó que el club aviador demandó a la FBF ante el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) por este caso y este emitió una resolución ayer, en el que autorizan que el jugador pueda jugar el torneo Clausura.