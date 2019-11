Vargas: “Salinas quiere amordazar a todos”

Cuando parecía que las aguas se calmaban entre Wilstermann y el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, el titular federativo instaló otra demanda contra el golero Arnaldo Giménez.

Después de la demanda contra el volante Fernando Saucedo, este nuevo ataque no le cayó nada bien al presidente del Aviador, Gróver Vargas, quien no sólo volvió a señalar que Wilstermann ya no será el equipo que siempre daba tranquilidad y buscaba pacificar, porque “no veo un presidente justo, que busque la paz, que trate de unir a los equipos, al fútbol boliviano, no veo un presidente transparente. El señor Salinas ha dejado de hacer justicia en el fútbol. No hace sino amedrentar a los jugadores”.

Vargas aseguró que conversó con Fabol para hacerle conocer el caso y que esperan una solución, que seguramente podría ir por el mismo rumbo del caso de Fernando Saucedo, que tuvo que enviar una carta con una disculpa.

El titular del club aviador aseguró no entender los motivos que llevó a Salinas a instalar esta nueva demanda. “Quiere desconcentrar a mis jugadores, quiere preocuparlos, no entiendo cuál es la idea. Quiere amordazar a toda la gente”.

Ante la consulta sobre si existe algo en contra de Wilstermann, Vargas dijo que “espero que no sea así, porque eso sería el colmo. Él ya no es presidente de The Strongest, es presidente de los 14 clubes, querer beneficiar a uno u otro no puede hacerlo, él tiene que ser imparcial, es lo que tiene hacer. El presidente tiene que buscar paz, tranquilidad, desarrollo para toda su institución, y él no se dedica a eso, sino a dividirnos y muchas cosas más”.

El dirigente también fue claro al señalar que sus jugadores sí cometieron errores y usaron algunas palabras fuera de lugar, pero que ellos respondieron a una propuesta descabellada de Salinas, de que Wilstermann y The Strongest jueguen un partido para definir el cupo a la Copa Libertadores como Bolivia 2.

“Está yendo contra la estantería, contra los jugadores, que son los actores principales del fútbol boliviano. Eso no es correcto”, finalizó Vargas.

DÍAZ CONFIRMA AL ONCE TITULAR

El técnico de Wilstermann, Cristian Díaz, al parecer tiene ya definido al once titular con el que visitará mañana a Always Ready, en el estadio Villa Ingenio, de El Alto.

Si no existen cambios de último momento este será el once titular: Arnaldo Giménez; Sebastián Galindo, Pablo Laredo, Ismael Benegas, Juan Pablo Aponte, Óscar Vaca; Fernando Saucedo, Jorge Ortiz, Cristian Chávez; Serginho; Gilbert Álvarez.

El equipo cerrará prácticas hoy y después viajará a La Paz.