Jorge Tuto Quiroga: “Necesitamos inversión, estabilidad y una ley que penalice los bloqueos”

Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente de Bolivia y actual candidato presidencial por la Alianza Libre, comparte su visión sobre la importancia de las elecciones nacionales del próximo 17 de agosto. En una entrevista con Los Tiempos, Quiroga expone con firmeza la gravedad de la crisis económica que atraviesa el país y, en particular, la situación crítica de Cochabamba, una región que, según él, ha sido castigada por bloqueos y falta de inversión. A través de un discurso directo y cargado de propuestas, plantea la necesidad de un cambio urgente de rumbo, basado en un plan de salvataje económico, la apertura a la inversión extranjera y una legislación más estricta contra los bloqueos que afectan a la población. Esta entrevista permite conocer no solo las propuestas económicas y políticas de su candidatura, sino también su interpretación del momento histórico que vive Bolivia.

Los Tiempos (LT).- ¿Cuál es la importancia de estas elecciones nacionales?

Jorge Tuto Quiroga (JTQ).- Sabemos las angustias que están pasando y están sufriendo, estamos sufriendo, todas las familias bolivianas por la profunda crisis económica.

Es importante que esta elección nos permita cambiar de rumbo con una propuesta para salvar la economía, muy golpeada en todo Bolivia y particularmente en Cochabamba. La crisis económica golpea todo el país, los bloqueos se concentran y focalizan en castigar a Cochabamba, que es el corazón de Bolivia y Bolivia está destinada a ser el corazón de Sudamérica, pero un corazón al que le bloquean la aorta, las arterias, no va a poder bombear sangre, no va a poder bombear comercio, producción, servicios como debe hacerlo Cochabamba y Bolivia.

Por eso esta elección es determinante, se va a establecer si se recupera la confianza y se genere el empleo para tener una Bolivia de futuro luminoso, llena de esperanza o si nos volvemos otra Venezuela aquí en medio de las montañas andinas.

LT.- ¿Vamos a tener respuestas a los bloqueos que cercan constantemente a Cochabamba?

JTQ.- Claro que sí, para todo Bolivia. En primer lugar, estabilidad garantizada hasta Navidad. Se requiere un programa que devuelva el flujo normal de dólares, que aplaste la inflación, que asegure que terminen las colas de diésel y gasolina. Si uno no vuelve a la normalidad con estabilidad, es imposible atraer inversión. Y en ese marco, la estabilidad también requiere cielos abiertos, carreteras abiertas, transitables.

De qué sirve la vocación de ser país nexo, integrador, bisagra, Cochabamba, corazón de esa bisagra, si vamos a bloquear las carreteras para satisfacer los apetitos de una sola persona.La democracia es más fuerte que estos intentos de sabotear las elecciones, así se demostró, están en curso y el 17 de agosto va a haber respuesta a esto que está sucediendo en la parte económica. Es también necesario cambiar la legislación para que los bloqueos sean, como señala el estatuto de Roma, tipificados como exterminio.

Evitar que la sociedad civil tenga acceso la gente a combustible, alimentos, a medicamentos, se tipifica como exterminio, eso no es protesta, eso es atentar contra la vida, el bienestar de las familias bolivianas, eso tiene que ser penalizado por ley.

Aquellos a quienes les pagamos hasta sueldo para que sean diputados, senadores, asambleístas regionales y con la plata que les pagamos a qué se dedican? A bloquearnos, a sabotear y no solamente ha bloqueado a Cochabamba hacia el occidente, hacia el oriente, entiendo que también hacia el sur y la misma zona franca ha sido bloqueada para hacer daño directamente.

Todo eso debe ser tipificado como exterminio y aquellos que reciben un emolumento, un sueldo para trabajar por el país que se dedican a bloquearlo tienen que resarcir por la vía civil todo el daño que perpetran contra la economía nacional y de Cochabamba.

LT.- ¿Cómo vamos a recuperar la confianza del ciudadano expectantes del 17 de agosto?

JTQ.- La confianza se recupera por dos vías. Primero, normalizar el flujo de dólares. Si tú hoy día, una persona que nos está viendo, está caminando y en una esquina tiene suerte y encuentra un billete de 100 dólares tirado en el piso, lo último que va a hacer es ir a depositarlo a un banco, porque lo deposita y nunca más lo ve.

Por tanto, tienes que tener el programa de salvataje de 12 mil millones de dólares para inyectar divisas al país en el corto plazo, a tasas de interés bajas a largo plazo. Eso restituye el normal flujo de divisas en la economía. Hasta que no tengas eso, no va a haber confianza. De otra manera, nadie va a sacar la platita del colchón.

Nadie va, si tiene plata afuera, a traerla de vuelta a Bolivia. Mientras tú no devuelvas a las decenas de miles de personas los dólares que tienen en el corralito financiero, no vas a restituir la normalidad. Hasta que tú no garantices que un pariente que te envía 100 dólares de España, de Miami, de Washington, de Arlington, y le des los 100 dólares en lugar de darle 40 entre comisiones y devaluación, no va a haber confianza para enviar y mover dólares.

Lo primero es garantizar el normal funcionamiento de la economía con los dólares circulando en las calles y en los bancos abiertamente. Eso te permite pagar el diésel y la gasolina. Eso te permite acabar con las colas. Eso te permite tener financiamiento genuino para reduciendo el déficit, no financiarlo sacando moneda local, bolivianos, del Banco Central con emisión, con maquinita.

Cuando un gobierno gasta más de lo que tiene y no se financia con créditos externos, con recursos genuinos de ingresos tributarios,adivine qué pasa, esa maquinita pone moneda a circular. Si tienes la misma producción de pollo, de carne, de aceite, se disparan los precios y vas al mercado y no hay confianza en todos los agentes económicos.

LT.- ¿Cuáles serían las medidas urgentes a aplicar?

JTQ.- Por eso el programa de salvataje es la primera dimensión. La segunda, el traer inversión, abrir Bolivia la inversión que genere empleo, que te traiga producción, que al exportarla te traigan dólares. Eso te da la oportunidad de tener empleo para los jóvenes bolivianos y que no, como dolorosamente me lo dicen en las universidades, con angustia te señalen que si esto no cambia me voy.

Somos los únicos que hace años le decimos eso a Bolivia y sin miedo, sin remilgo, sin ser culipandero, la gente tiene que saber la verdad. Hoy Bolivia necesita una inyección de dólares, de un programa internacional. Este gobierno, 20 años, ha demonizado al FMI y veo muchos otros opositores que también tienen miedo, si tienen miedo de decirte lo que hay que hacer, más miedo van a tener de gobernar.

Nosotros tenemos la capacidad, la credibilidad, la firmeza para salvar la economía, para proyectar el futuro lleno de esperanza y cambiar radicalmente Bolivia. Eso depende del voto del 17 de agosto, las elecciones son imparables, no hay bloqueo ni sabotaje que las detenga y el 17 de agosto vamos todos a tener el instrumento más poderoso que es el voto para tener una Bolivia diferente y ese futuro empieza cuando lo hacemos juntos. Eso es ser libre, libre de colas, libre de que te devuelvan los dólares, libre de tener empleo, libre de poder trabajar. Eso es lo que la Alianza Libre le va a dar a Bolivia desde el 17 de agosto.

Como se han ido de Venezuela, como se han ido de Cuba, la gente, estaba en Trinidad el sábado, la gente en las calles angustiadas te decía esto parece Venezuela, todo el día en cola los mototaxis, cinco días para cargar un poquito de gasolina. O la gente joven, un joven universitario me dice no puedo ir a clases, tengo que estar en cola cargando gasolina, no me voy a educar y si la vida va a ser así me voy al Brasil a trabajar.

Por eso, dólares para restituir la confianza, garantizar que tienes provisión de diesel y gasolina, que aplastas la inflación, inversión, cambiando todas las leyes de hidrocarburos, minería, agropecuaria, litio, dotación de infraestructuras, rebaja de impuestos para generar empleos y que la gente joven encuentre oportunidades en Bolivia y no tenga que irse dolorosamente a otro lugar.