Wilstermann busca mantener la distancia con sus perseguidores

Wilstermann visita hoy (15:00) a Always Ready en el estadio Municipal de Villa Ingenio de El Alto, en el partido válido por la fecha 17 del campeonato Clausura.

El equipo aviador viajó a La Paz con el objetivo de volver con los tres puntos y así mantener la distancia con sus perseguidores: Bolívar y The Strongest.

Mientras que Always Ready pretende mantenerse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2020.

“Vamos a hablar en la cancha”, dijo Cristian Chávez sobre todo lo que pasó en las últimas semanas por las demandas que instaló el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, en contra de Fernando

Saucedo y Arnaldo Giménez, que al final fueron retiradas.

El equipo de Wilstermann intentará hoy olvidarse de todo ese problema y enfocarse en el partido, del que no puede salir con las manos vacías, porque con 30 puntos aún en juego y la estrecha diferencia entre los líderes todo puede pasar.

Para este encuentro el técnico de Wilstermann, Cristian Díaz, no podrá contar con uno de sus caudillos en el campo de juego, Edward Zenteno, quien se perderá este encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.

Tampoco tiene la posibilidad de tomar en cuenta con el marcador central Ronny Montero, que se recupera de una operación en la rodilla derecha, por una ruptura meniscal. Junto a ellos el lateral derecho Omar Morales y el delantero brasileño Nilson dos Santos no fueron convocados, ya que realizaron trabajo diferenciado en la semana.

A diferencia de la última vez que el técnico Díaz preparó este partido, el equipo trabajó en la cancha de césped sintético de la Escuela Militar de Sargentos del Ejército (EMSE), parecido al de Villa Ingenio. Pero en esta oportunidad no fue así y ultimaron los aprestos para este compromiso en su complejo de la laguna Alalay. El estratega determinó utilizar la misma fórmula con una defensa más protegida y un mediocampo más poblado, que puso en práctica en anteriores visitas al altiplano.

Entre tanto, el técnico de Always Ready, Sebastián Núñez, presentará una formación con vocación ofensiva para ahogar el fútbol de los aviadores.

Núñez manifestó a los medios paceños que no se guardarán nada y que la iniciativa saldrá de sus jugadores desde el inicio de las acciones, para manejar el ritmo del compromiso y reducir la presencia de los rojos.

El vigor de los millonarios saldrá del mediocampo con jugadores de desplazamiento veloz y desde ahí cortar la marcha de los ejes de Wilstermann para aprovechar todos los espacios.

Wilstermann pelea por el título del Clausura y, por ende, por el cupo 2 de Bolivia para la Copa Libertadores.

RETIRAN DEMANDA CONTRA GIMÉNEZ

El director general ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Freddy Téllez, informó que el titular federativo, César Salinas, decidió retirar del Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) la demanda contra el arquero de Wilstermann Arnaldo Giménez por las “expresiones ofensivas” que emitió la anterior semana.

“El presidente tomó la decisión de retirar la demanda y esto no quiere decir que aceptará cualquier tipo de insultos en el futuro. No es posible que cualquiera pueda decir, acusar de lo que le da la gana y no tener ninguna consecuencia. Hay normas que establecen sanciones para estos casos, pero ya está, se levantó la demanda”, indicó Freddy Téllez.

Salinas retiró con anterioridad la demanda que instaló contra Fernando Saucedo.