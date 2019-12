San José golea 3-0 a Blooming y aún sueña con la Libertadores 4

The Strongest volvió a cumplir, ganó ayer a Always Ready por 3-2 en el estadio Hernando Siles, pero el resultado podría no alcanzarle para lograr su meta Ver más The Strongest vence a Always Ready, pero reduce sus chances

El plantel de Nacional Potosí se desinfló ayer ante Real Potosí con el que cayó por 1-2, en el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí Ver más Nacional Potosí se desinfla en el clásico de la Villa Imperial

Guabirá comenzó mal su participación el torneo Clausura en condición de local y de la misma manera cerró su actuación ayer en el estadio Gilberto Parada Ver más Guabirá se despide de su afición con derrota 1-3 ante Oriente P.