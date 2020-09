Los clubes del G-6 quieren iniciar torneo el 24 de octubre

Siete clubes de la División Profesional proponen reiniciar el torneo Apertura el sábado 24 de octubre y concluir la temporada sólo con la disputa de las 14 fechas restantes, que fueron interrumpidas el pasado 15 de marzo a causa de la pandemia.

El consejo de la División Profesional que convocó Robert Blanco tuvo sólo la presencia de los clubes Bolívar, Wilstermann, Oriente Petrolero, Blooming, Royal Pari, Guabirá y un miembro del tribunal de honor de San José, Serapio Húmerez, que es reconocido por Blanco como miembro del conjunto orureño.

Como se necesitaba 10 instituciones, no se cumplió el quórum y la reunión fue sólo de carácter informativo, aunque las decisiones que se tomaron serán compartidas con los restantes siete clubes.

Lazaro Ferreira, miembro de la dirección de competiciones, explicó que, si el torneo arranca el 24 de octubre, se concluirá con el certamen Apertura el 23 de diciembre. Sin embargo, Ferreira aclaró que para modificar la convocatoria y reglamento de esta temporada se precisa tener unanimidad de los 14 clubes.

Dardo Gómez, vicepresidente de Bolívar, criticó la postura que hizo conocer el dirigente Marcos Rodríguez de querer dar por concluido el torneo si en esta jornada las instituciones no asisten al otro consejo que fue convocado por su persona.

“Es inadmisible que pensemos que algunos dirigentes y miembros del comité ejecutivo hayan vertido una opinión sobre una conclusión del campeonato. El artículo 23 inciso e de FIFA habla de lealtad integridad y deportividad, y esto significa que se debe acudir a la meritocracia para que los representantes nacionales salgan”, afirmó Gómez.

Preocupación por el torneo

El presidente de Guabirá, Rafael Paz, dijo estar “preocupado porque queremos hacer fútbol y hay algunos que no lo quieren hacer al licenciar jugadores. No hay motivo para que no haya fútbol, esperemos que el otro grupo tome conciencia y hay que unirnos los 14 para hacer lo que más nos gusta”.