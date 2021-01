Aurora concreta la llegada del volante argentino Brian Sarmiento

El club Aurora anunció la noche de este martes a uno de sus fichajes estrellas para la temporada 2021: el volante argentino Brian Sarmiento se vestirá de celeste y blanco, según dio a conocer el cuadro popular mediante sus redes sociales.

"Hola a toda la gente de toda Bolivia, de Aurora. Comunicarles que a partir de la fecha seré parte del club", anunció Sarmiento mediante un video difundido por las redes sociales del cuadro celeste, en el que confirma su contratación.

El futbolista rosarino de 30 años se desempeña como volante ofensivo. Se formó en las juveniles de Estudiantes de La Plata, pero dio un salto al fútbol español para jugar en Racing de Santander (2007-2008), Xerez (2008-2009), Girona (2009-2010), Salamanca (2010-2011); en su regreso a Argentina militó en All Boys (2011-2012), Arsenal (2012-2013), Quilmes (2013-2014), Banfield (2016-2017), Newell's Old Boys (2017-2018); pasó también por Real Garcilaso de Perú (2015) y el club griego Volos (2019), antes de su segundo periodo por All Boys (2020).

El jugador fue anunciado hoy junto a las contrataciones de Leandro Maygua (Real Potosí) y Roly Sejas (San José), además de las renovaciones con Erick Rivera (El Salvador), Manuelo Morello (Argentina) y los bolivianos Darío Torrico y Caleb Cardozo.