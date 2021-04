Aurora cosecha doble derrota en los tribunales deportivos

Sobre llovido, mojado. El club Aurora pierde en los tribunales de justicia deportiva por doble partida.

Primero, el Tribunal de Disciplina Deportiva de la Federación Boliviana (FBF) no le dio la razón en la demanda que interpuso en contra de Royal Pari (0-8), reclamando las tres unidades de la contienda que ambos disputaron el pasado 11 de marzo por el torneo de la División Profesional en medio de un paro convocado por Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol).

Por si fuera poco, el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) le conmina a pagar al futbolista Jhon Mena la suma de 20 mil bolivianos para resarcir los gastos que erogó para recuperarse de una lesión que tuvo mientras militaba en el cuadro valluno. Además, Aurora perdió los derechos de formación del futbolista cochabambino.

El jugador salió lesionado en el cotejo ante The Strongest, disputado el 29 de diciembre de la gestión pasada .

“Sorprendido y contento, agradecido con Dios, siempre. Aunque dolido a la vez por el club, porque amo Aurora, puesto que me formé ahí desde niño (11 años)”, señaló Mena tras conocer la noticia.

El jugador reiteró que todos los gastos de su recuperación los solventó con la ayuda de su familia, sin recibir ningún aporte de la entidad celeste, razón por la que recurrió al TRD para hacer prevalecer sus derechos.

“Cuando les pedí ayuda me enviaron donde el fisioterapeuta; sin embargo, el profesional me dijo que no podía atenderme porque no contaba con seguro médico, así que tuve que buscar ayuda profesional por mis propios medios”, comentó el futbolista.

Mena advirtió que el club Aurora tiene un plazo de 30 días para hacerle efectivo el dinero.

“Ahora hay que dar vuelta la página y enfocarse en el futuro, agarrado de la mano de Dios afrontar lo que se viene”, añadió.

El futbolista cochabambino se entrena en Vinto Palmaflor en busca de un lugar en el once titular.

“Tengo que seguir metiéndole para estar en el equipo titular”, enfatizó.

Las estadísticas

Hace 36 años que Guabirá no triunfa ante Aurora en el estadio Félix Capriles. El cuadro azucarero llegará mañana a Cochabamba con el objetivo de romper esa mala racha en la contienda que protagonizarán ambos en el escenario de Cala Cala.

La última victoria a domicilio del equipo montereño sobre los celestes data del 28 de agosto de 1984, y desde entonces el conjunto azucarero sólo ha cosechado empates y derrotas.

La rivalidad histórica entre ambos indica que se midieron en 49 ocasiones, con un saldo de 19 triunfos para Guabirá, 12 para Aurora y 15 empates.

La última vez que se enfrentaron en el gramado del Capriles fue el jueves 27 de febrero de 2020, con victoria (2-0) de los celestes en la novena fecha del torneo Apertura de la División Profesional, y que al final fue el único que se disputó ese año por la pandemia del coronavirus. Yasmani Duk (14’ST) y Erick Rivera (33’ST) convirtieron en el partido que fue dirigido por el paceño Luis Yrusta.

Jordán pitará cotejo Aurora vs. Guabirá

El colegiado chuquisaqueño José Jordán dirigirá la contienda entre Aurora y Guabirá, previsto para mañana desde las 15:00 en el estadio Félix Capriles.

Nelson Huarayo y Fernando Barrón asistirán al réferi desde las bandas. El cochabambino Charles Terrazas será el cuarto juez, mientras su coterráneo Óscar Maldonado ejercerá como asesor

La dirigencia del club Aurora organiza para mañana el “Viernes celeste” en la plaza de Las Banderas.

La indumentaria oficial de la institución celeste y las entradas para el cotejo ante Guabirá estarán a disposición de los hinchas.