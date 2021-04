César Farías: “Las próximas fechas que vienen son definitivas”

“No es que no seamos realistas, pero sí tengo fe en el jugador boliviano. Las próximas fechas son definitivas”, dijo César Farías, técnico de la selección nacional, sobre si aún cree que Bolivia tiene posibilidades de clasificar al Mundial Catar 2022.

Después de cuatro fechas disputadas en las Eliminatorias Sudamericanas, Bolivia es última en la tabla de posiciones con una sola unidad, producto de un empate ante Paraguay de visitante. Pero perdió seis puntos en su reducto, La Paz.

“Son los partidos de Perú y Venezuela de local los que nos van a dar el camino para salir. Después nos toca visitar a Chile, y con Chile la sensación que tenemos en el camerino es que podemos ganar, que podemos competir”, dijo Farías sobre los próximos partidos que le esperan a la selección en las Eliminatorias.

Son nueve puntos que estarán en disputa en la próxima triple fecha Eliminatoria y para el estratega venezolano si Bolivia gana los dos cotejos en casa, su panorama de cara a lograr la clasificación al Mundial cambiará mucho.

“Qué pasa si nosotros ahora llegamos mejor a estos tres partidos de Eliminatorias y sumamos seis puntos, entonces cambia todo, porque aquel que suma seis puntos en Eliminatoria tiene un giro total”, dijo Farías e indicó que se verá a una Bolivia diferente después de la Copa América.

“Se lo manifestamos al presidente de que Bolivia será distinto después de la Copa América y lo que le viene, esté Farías o no esté Farías”, aseguró el venezolano.

En su análisis el equipo de Bolivia tiene el potencial para poder mejorar y continuar con el sueño.

“Realismo siempre tenemos, nosotros sabemos que somos los últimos, pero eso no quiere decir que no podemos ganarle a los demás, que esto es fútbol, que si trabajamos podemos cambiar, de que si trabajamos podemos crecer”, aseguró el estratega.

Según el venezolano, existen mejoras en el equipo nacional después del trabajo que se hizo durante los pasados meses, aunque estas aún “sean difíciles de ver ahora y de entender. Creo que es necesario que sepan que sí se está trabajando, que el trabajo del seleccionador es diferente a lo que se hace en un club”.

El estratega venezolano reiteró que tiene la confianza del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa.

“A mí el señor Costa me ha mostrado, con transparencia, y directamente, apoyo y buena relación. Y lo vi también en sus declaraciones, yo no he visto lo contrario. No me voy a prestar a comentarios de pasillos, a chismes. Creo en las relaciones profesionales y que cuando se consiguieron estos partidos (ante Chile y Ecuador) inmediatamente gestionó para jugarlos”, aseguró Farías.

El estratega también explicó que los números crudos de siete derrotas en nueve partidos no reflejan en su totalidad todo el trabajo que se hizo con la Selección, porque también se debería hablar sobre los logros con la Sub-23 y que la pandemia paralizó y perjudicó en gran medida el avance que se tenía.

Farías iniciará con una lista de 50 jugadores

“El 27 de abril daremos a conocer una lista de 50 jugadores, después más adelante reduciremos esa nómina a 30 y obviamente previa a la Copa América dar la lista definitiva”, explicó el estratega de la selección nacional, César Farías, sobre la siguiente etapa de su trabajo rumbo no sólo al torneo sudamericano, sino a las fechas Eliminatorias.

Según el estratega, existen al menos tres jugadores nacionales que pueden ser tomados en cuenta por posición.

“Que empiece una sana competencia y que la tenemos que evaluar”, dijo. Indicó que en la Copa América jugarían con un esquema de 4-3-3 “que enamore a la gente, que le guste. Hoy vemos jugadores que han sumado y queremos un equipo que trate bien la pelota”.