Un Blooming en crisis se juega la autoestima ante el poderoso Santos (20:30)

Blooming entrará en competencia en la Copa Sudamericana 2023, a las 20:30, ante Santos de Brasil, en duelo correspondiente al grupo E que se disputará en el estadio Tahuichi Aguilera, lance en el que prevé dejar atrás su mal presente en el año.

Penúltimo en la tabla acumulada del fútbol boliviano, sin triunfos y comprometido seriamente con la zona del descenso directo, Blooming enfrentará al equipo donde Pelé se hizo historia en el balompié sudamericano y Mundial.

La Academia cruceña solo tiene el aliciente de haber clasificado con solvencia a la fase de grupos, luego de arrollar a Palmaflor por 6-0, además reforzado para este torneo continental por el venezolano Arquímides Figuera y el uruguayo Jonathan Lacerda.

Blooming tiene un camino cuesta arriba por recorrer en el grupo E, ya que además de medirse con Santos deberá también hacerlo más adelante ante Audax Italiano (CHI) y Newell’s Old Boys (ARG), estos últimos que esta tarde (18:00 HB) abrirán la serie.

Por su parte, el Peixe llega de avanzar de fase en la Copa de Brasil, además que en la delegación fue convocado el talentoso boliviano Miguel Terceros, la joya de Santos.

En la jornada de hoy habrá otros partidos más: Goias vs. Santa Fé (18:00 HB, por el grupo G), César Vallejo vs LDUQ (20:00 HB, por el A), Estudiantes de Mérida vs. San Lorenzo (20:00 HB, por el H) y Millonarios vs. Defensa y Justicia (22:00 HB, en el F).

Posibles alineaciones

Blooming: Braulio Uraezaña; César Romero, Gabriel Valverde, Jonathan Lacerda, Jaime Villamil; Fernando Arismendi, Richard Spenhay, Rafinha, Arquímedes Figuera; José Luis Sinisterra y Gastón Rodríguez. DT: Carlos Bustos.

Santos: João Paulo; João Lucas, Messias, Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan; Dodi, Camacho, Ivonei, Lucas Lima; Lucas Barbosa y Marcos Leonardo. DT: Odair Hellmann.