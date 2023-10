Copa Simón Bolívar anuncia octavos de final de alto voltaje

La suerte de los 16 octavofinalistas de la Copa Simón Bolívar está decidida: partidos de alto voltaje e impacto serán efectivos desde el venidero fin de semana, entre ellos los que protagonizarán los tres elencos vallunos en competencia.

El sorteo realizado anoche en la Asociación Tarijeña de Fútbol (ATF) emparejó a los 16 mejores del campeonato, todos ellos en representación de las nueve asociaciones de la División Aficionados.

Pasión Celeste vs Torre Fuerte, elencos que ya se midieron en la fase 2 nacional (grupo D), prometen un duelo que “sacará chispas”. El cuadro valluno iniciará como local.

Real Mizque, por su parte, visitará a Deportivo Fatic en El Alto y cerrará como anfitrión.

Finalmente, San Antonio será visitante (ida) ante CDT Real Oruro.

Los otros cruces son (el primero será local en la ida): Universitario de Pando vs GV San José, Universitario de Beni vs 24 de Septiembre, Nacional Sucre vs Municipal Tarija, Atlético Bermejo vs Real Potosí y Deportivo Alemán vs Ciudad Nueva Santa Cruz.

Por el sorteo de cruces y si los tres elencos vallunos avanzan de etapas, estos pueden llegar a medirse en una semifinal y una final, si es que se da el caso. Los octavos de final se jugarán entre el 5 y 12 de noviembre.