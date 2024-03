Doce clubes van por la gloria para conquistar la Copa Centenario AFC

La Copa Centenario AFC, campeonato integrado inédito por el aniversario 100 de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), reunirá a 12 clubes, aquellos que lucharán por el cetro y premios económicos (aún por determinar), en competencia que se desarrollará desde mañana y hasta el mes de junio.

Para este evento, la AFC contará con la presencia de los clubes profesionales Wilstermann, Aurora y Universitario de Vinto, además de nueve elencos de diferentes categorías de la entidad regente del fútbol valluno.

Historia y tradición se juntarán en el certamen que será dividido por fase de grupos, cuartos de final, semifinales y la gran final.

“Ya se dio en una ocasión como Copa Cochabamba, pero ahora será la Copa Centenario y daremos inicio gracias a la aprobación de nuestro Consejo Central”, anunció Pablo Zambrana, titular de la AFC.

Formato del torneo

Sobre el certamen, el secretario ejecutivo de la AFC, Sergio Lara, confirmó que el evento se dividirá en dos series: el grupo A tendrá a Wilstermann, Mi Llajta FC, Municipal Tiquipaya, Pasión Celeste, Olympic y Atlético Francisco Diez, y en la serie B jugarán Aurora, Enrique Happ del Trópico, Leones Tunari, Racing, Municipal Colcapirhua y Universitario de Vinto.

San Antonio de Bulo Bulo no será parte del evento, pese a la buena predisposición del elenco tropical de jugar el campeonato,

“Será un campeón inédito, aquel que entrará a la historia. Será un campeonato integrado donde tendremos a nuestros clubes jugando, entre ellos a Racing (fundado el 12 de septiembre de 1914), que es uno de nuestros fundadores”, confirmó Lara, a tiempo de lamentar que el club New Players, subdecano del balompié valluno, no será parte del evento.

Acerca de la modalidad, Lara indicó que la fase de grupos y cuartos de final se jugarán en partidos de ida y vuelta, donde cada club será local y visitante. En semifinales y la final se enfrentarán a partido único.

Acerca de la participación de los jugadores, el dirigente de la AFC confirmó que las categorías serán abiertas, desde la sub-17 a la sub-28, además que se permitirá la actuación de hasta tres futbolistas mayores sin límite de edad.

Escenarios y habilitaciones

Sobre el uso de los escenarios deportivos y las habilitaciones, la AFC dio a conocer que se utilizarán varios estadios para que los encuentros no se centralicen sólo en algún recinto.

Junto a ello, se utilizará un sistema adjunto al Comet, esto para proceder a las habilitaciones de jugadores de manera provisional antes de la competencia oficial.

AFC busca terreno para complejo

El director de Desarrollo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) resaltó la importancia de que la AFC tenga predios para construir un complejo deportivo, ya que “la federación está otorgando dinero (parte del millón de dólares de organismos internacionales) y Cochabamba no es la excepción, pero el requisito indispensable es que la beneficiada tenga los terrenos en propiedad, no en comodato ni en figuras similares. No es sólo una exigencia de la FBF, sino de los organismos internacionales como FIFA y Conmebol”.