Almada, Magallanes y Mendoza en planes de Zago para amistosos previos a Copa América

A falta de una convocatoria oficial por parte del entrenador Antonio Carlos Zago, tres novedades sobresalen en la lista para el encuentro amistoso ante México en Estados Unidos: Gustavo Almada, Gustavo Mendoza y Juan Pablo Magallanes, según reportó el diario El Deber.

Los tres se convirtieron en piezas claves de sus equipos, aunque se espera que no sean las únicas novedades en el Equipo de Todos, ya que para jugar ante la Tri el viernes 31 de mayo (20:00 HB), en el estadio Soldier Field de Chicago, Zago no podrá llamar a los jugadores de The Strongest, Bolívar y Always Ready que acuden a completar sus partidos en Copa Libertadores y Sudamericana.

El portero paraguayo-boliviano Almada y el volante Magallanes militan en Universitario de Vinto, en tanto que el desequilibrante mediocampista Mendoza es parte del club San Antonio.

Los tres acudieron este lunes a la Embajada de Estados Unidos en La Paz, donde tramitaron su visa para poder viajar al país norteamericano. Tampoco se descarta que más futbolistas de estos clubes y otros del país sean llamados por Zago, aunque esta lista no será la definitiva para la Copa América que inicia el 20 de junio próximo.