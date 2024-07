La FBF baja el pulgar a Zago tras la baja campaña de la Verde

El brasileño Antonio Carlos Zago dejó de ser el director técnico de la Selección nacional después de poco más de ocho meses y 10 partidos. La noticia la oficializó anoche la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) a través de un comunicado en sus redes sociales.

La mala campaña que tuvo Bolivia en la Copa América Estados Unidos 2024, en la que perdió sus tres partidos, fue la que provocó la salida de Zago.

“La Federación Boliviana de Fútbol agradece al Profesor Antonio Carlos Zago su paso al frente de #LaVerde. Le deseamos los mayores éxitos de aquí en adelante”, posteó la FBF en sus redes sociales.

Zago fue presentado el 31 de octubre de 2023, en reemplazo del argentino Gustavo Costas. Dirigió 10 partidos de los cuales ocho terminaron en derrota y sumó solo dos victorias, una en amistoso ante Andorra (1-0) y otro ante Perú (2-0) por las eliminatorias. Recibió 24 goles y anotó 7.

En la Copa América 2024, por cuarta edición consecutiva, Bolivia no pudo sumar ni un solo punto. Pero más allá de ello, la dirigencia le bajó el pulgar a Zago, ya que no observó mejoras en el rendimiento del plantel, ya que no tuvo un buen funcionamiento en ninguno de los tres partidos que jugó.

En la previa de la Copa América tanto Zago como el presidente de la FBF, Fernando Costa, señalaron que el objetivo principal era mejorar el rendimiento del equipo base rumbo al objetivo principal, luchar por la clasificación al Mundial 2026, algo que no ocurrió.

La FBF no dio a conocer detalles sobre los términos de la rescisión de contrato. Es posible que hoy la dirigencia federativa lo haga, además que empezó a revisar carpetas para elegir al nuevo director técnico de la Selección, debido a que a la vuelta de la esquina están los duelos por las eliminatorias.

Bolivia marcha antepenúltima en esta clasificación con 3 puntos, después de sumar una sola victoria en seis partidos. El próximo partido de la Verde es el 5 de septiembre ante Venezuela, en el estadio Hernando Siles.