Cornejo pedirá la renovación de la Comisión de Árbitros de la FBF

El presidente del club Aurora, Jaime Cornejo, dijo que el arbitraje boliviano está atravesando un momento crítico, por lo que pedirá la salida de los miembros de la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El dirigente comentó que varios clubes le hicieron conocer su molestia por el pésimo arbitraje que tiene el balompié nacional en la actualidad, motivo por el que deben buscar soluciones inmediatas para zanjar ese déficit, que viene perjudicando a los 16 clubes que integran la División Profesional.

“Es un tema que debe ser tratado con mucha seriedad, ustedes saben que el arbitraje nacional está atravesando una situación desfavorable; mi condición como representante de la División Profesional me obliga a hablar por todos los clubes que se sienten afectados por esta situación”, comentó ayer el titular de los celestes vallunos en una rueda de prensa.

Cornejo hizo un mea culpa afirmando que, en el afán de optimizar el referato en el fútbol boliviano, la FBF recurrió a jueces extranjeros sin obtener los resultados esperados.

“Independientemente de los problemas que vaya a tener con el Comité Ejecutivo de la FBF, tengo que expresar mi opinión; mi obligación es defender los intereses de los clubes de la División Profesional, cuyos dirigentes exhibieron su malestar y su preocupación por no encontrar una salida a este problema”, añadió.

El dirigente celeste dijo que la actuación del árbitro del cotejo Real Santa Cruz vs. Aurora fue la gota que rebalsó el vaso, razón por la que pedirá la remoción total de los miembros del Comité de Árbitros del ente federativo en la siguiente reunión de esa institución.

“Y si no se me hace caso, pues estoy demás en el Comité Ejecutivo de la FBF. No podemos trabajar con dos cabezas que están en el exterior; ustedes saben que las cosas se hacen aquí, mirando. ¿Cómo puedes controlar a tu hijo por video, si no lo estás viendo personalmente?, entonces, para mi el arbitraje es uno de los factores para que sigamos cayendo más en nuestra mediocridad”, añadió.

Cabe recordar que Jorge Cuevas (Bolivia), Horacio Elizondo (Argentina) y César Muñiz Fernández (España) integran la Comisión de Árbitros.

Órteman continúa con el timón

Jaime Cornejo ratificó sju confianza en el entrenador Sergio Órteman, por lo que su continudad en el club Aurora no está en duda.

El dirigente de los celestes afirmó que no es momento de realizar cambios, porque Orteman viene desarrollando un buen trabajo al mando del plantel profesional.

“El profesor (Orteman) tiene mi confianza porque tiene una buena relación con los futbolistas. Tenemos un buen equipo y seguiremos luchando por las posiciones de privilegio”.