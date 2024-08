Gilbert Álvarez lidera la remontada de Oriente Petrolero y le da la victoria 3-2 sobre Always Ready

Oriente Petrolero logró una victoria clave al vencer 3-2 a Always Ready en el estadio Gigante del Norte. Gilbert Álvarez fue la figura destacada del encuentro, anotando dos goles decisivos que sellaron el triunfo para el equipo visitante.

El encuentro comenzó con intensidad, y Luis Caicedo puso en ventaja a Always Ready al convertir un penal en el minuto 9. Sin embargo, la alegría del local se vio empañada cuando el mismo Caicedo, en una desafortunada jugada, escribió en su propia portería al Minuto 27, igualando el marcador 1-1.

Poco antes de finalizar la primera mitad, Darlison Rodríguez anotó un golazo en el minuto 43, tras una jugada individual por la derecha. El volante colgó el balón en el ángulo izquierdo del arco rival, dejando sin opciones al portero Alejandro Torrez.

En la segunda mitad, Oriente Petrolero salió decidido a revertir el marcador. Gilbert Álvarez apareció al minuto 50 para empatar el partido, y luego, en el minuto 93, marcó su segundo gol del encuentro, dándole la victoria al equipo cruceño.

Gilbert Álvarez fue indiscutiblemente el mejor jugador del partido, con sus dos goles y tres remates al arco. Por su parte, Alejandro Torrez, el portero de Oriente Petrolero, también tuvo una actuación notable, atajando cinco disparos cruciales y manteniendo su equipo en el partido.

A pesar de los esfuerzos de Always Ready, que realizó 17 tiros a lo largo del partido (9 al arco y 6 fuera), no lograron revertir el resultado. El volante Diego Barreto estuvo cerca de empatar el encuentro al estrellar un disparo en el poste en el minuto 47 del primer tiempo, pero la suerte no estuvo de su lado.

Con este triunfo, Oriente Petrolero suma 19 puntos y se posiciona en el tercer lugar de la tabla, mientras que Always Ready, con 18 puntos, se mantiene en la cuarta posición. En la próxima jornada, Always Ready se enfrentará a Real Santa Cruz, mientras que Oriente Petrolero recibirá a Nacional Potosí, en lo que promete ser otro emocionante duelo en la lucha por los primeros lugares del torneo.