Villegas tendrá las bajas de Terrazas y Céspedes ante Venezuela el jueves

Adalid Terrazas y Boris Céspedes son bajas confirmadas que tendrá la selección nacional de cara al partido de este jueves (16:00), ocasión en la que enfrentará ante Venezuela, en el estadio Municipal de Villa Ingenio, en El Alto.



Terrazas determinó viajar a Argelia, donde en las próximas horas espera concretar su vinculación con el club Unión Deportiva de la Medina, de la primera división del fútbol africano.



“He podido conversar con él (Óscar Villegas, técnico de la Verde). Le di mi punto de vista, le expliqué la situación en la que estoy. Ellos ven que debo cerrar un contrato y pueda tener participaciones allá. Tampoco es que se opusieron; comprendieron mi situación y me dejaron la determinación a mí y estoy decidiendo en estos momentos poder tener algo seguro con el club y que no se pueda venir todo abajo”, dijo Terrazas en una entrevista con la Red Uno.



Terrazas explicó que debe firmar el contrato para ser habilitado por su club y, de esa forma, pueda disputar la Copa Confederaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que se iniciará el 13 de septiembre.



El jugador dejó la concentración de la selección el pasado jueves, para viajar a Argentina, donde realizó los trámites para su visado a Argelia.



“El club no me está cerrando las puertas a la selección; más al contrario, está haciendo todo lo posible para mi llegada y para que pueda formar parte del equipo y pueda participar del torneo internacional”, sostuvo Terrazas, a tiempo de recalcar,que se trata de un “tema de emergencia, porque tengo que apersonarme para firmar el contrato, poder ser habilitado y pertenecer a esa institución”.



Entre tanto, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó que el volante Céspedes no llegará a la concentración de la Verde, debido a que el sábado sufrió una lesión en la rodilla derecha.



“El cuerpo médico de la selección absoluta informa que el Yverdon-Sport FC de la Liga de Suiza, en la que milita el seleccionado Boris Céspedes, ha comunicado que durante el partido disputado en su club (el sábado) el jugador sufrió un trauma de rodilla derecha, provocando una inflamación intraarticular”, señala el comunicado de la FBF.



Se añade que el club solicitó “realizar el tratamiento de la lesión durante los próximos 10 días, motivo por el cual será desafectado de la convocatoria”.

La Verde trabajó en Villa Ingenio



El seleccionado nacional entrenó ayer en la cancha del estadio Municipal de Villa Ingenio, donde este jueves (16:00) recibirá a Venezuela, por la sexta fecha de las eliminatorias al Mundial 2026.

El estratega de la Verde, Óscar Villegas, realizó una sesión de fútbol ante un combinado de jugadores de clubes paceños.

Esta práctica sirvió, además, para hacer un simulacro del traslado del seleccionado desde el centro de La Paz hasta el estadio de Villa Ingenio.