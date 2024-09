Wilster está cinco días sin entrenar: los jugadores piden el 100% de abril

El plantel de Wilstermann no cambió de postura y exige el 100 por ciento del sueldo del mes de abril para volver a los entrenamientos. La dirigencia ayer propuso pagar entre el 60 al 70 por ciento de lo adeudado, pero los jugadores no aceptaron.



El equipo aviador cumplió ayer su quinto día de paro, una medida que lleva adelante desde el jueves de la anterior semana.



Se conoció que ayer por la mañana los capitanes del equipo, la dirigencia y un grupo de empresarios hinchas del club, sostuvieron una reunión, en la que se les hizo la propuesta de pago a los futbolistas el mencionado porcentaje.



Esta propuesta fue trasladada por los capitanes al resto de los jugadores por la tarde, en una reunión que se realizó en el camarín del complejo de la laguna Alalay, donde también estuvo presente el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Villegas.



Después de una hora y media de reunión, los jugadores abandonaron el complejo, sin brindar declaraciones.



“Esperemos que sí” fue la corta respuesta que dio Villegas a los medios, cuando se le consultó sobre si hoy el plantel retornaría a las prácticas.



Entre tanto, pese a que oficialmente estaban en paro, los jugadores no dejaron de entrenarse, ya que un grupo de varios futbolistas se reunió días atrás para trabajar en una cancha sintética en la zona noroeste de la ciudad.



Wilstermann tiene dos semanas antes del regreso a la competencia, ya que el 13 de septiembre debe enfrentar a Universitario de Vinto, por la fecha 14 del Clausura.

El Rojo pide cambio de fecha y hora



Wilstermann hizo la solicitud de un cambio de fecha y horario del duelo ante Universitario de Vinto, programado para el viernes 13 de septiembre (18:00).



El pedido del Rojo es trasladar este compromiso para el jueves a las 15:00.