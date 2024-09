Ronaldo Sánchez: “De chico quería ser arquero, pero mi padre no me dejó”

El volante de GV San José Ronaldo Sánchez, quien tras la expulsión del arquero Jorge Araúz ingresó al arco y tapó un penal a Juan Carlos Arce en la victoria (1-2) que logró ayer sobre Blooming, aseguró que de niño siempre quiso ser un golero.

“De chico quería ser arquero, pero mi padre no me dejó, él jugaba de nueve y quería que yo siguiera sus pasos. No dudé en atajar hoy (por ayer); yo pedí ir al arco”, aseguró Sánchez después del partido entre Blooming y GV San José, que se disputó ayer en el estadio Ramón Aguilera Costa.

Sánchez no evitó la caída de su arco en el penal, sino que tuvo al menos dos intervenciones bajo los tres palos, para que así GV San José se quedara con la victoria por 1-2 ante Blooming.