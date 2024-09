Wilstermann y Migliaccio llegan a un acuerdo

La dirigencia del club Wilstermann y el extécnico de arqueros Sergio Migliaccio llegaron a un acuerdo, para así levantar la sanción que pesa sobre la institución aviadora desde la FIFA.

“Llevo tres años esperando que me paguen y voy a seguir esperando. Me dijeron que van a empezar a enviar algo mensualmente, en la medida que puedan, no montos muy grandes, pero bueno otra vez les volví a dar la mano”, aseguró Migliaccio, en entrevista con OD Más que Fútbol.

Migliaccio demandó a Wilstermann en exigencia del pago de 50 mil dólares, por sueldos adeudados y premios. Ante el incumplimiento del pago de parte del club aviador, la FIFA sancionó a Wilstermann con no poder inscribir nuevos jugadores en el próximo periodo de habilitaciones.