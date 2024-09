Fallecimiento de Fernández, jugador de Deportivo Fatic, se produjo horas después del partido

El deceso del jugador de Deportivo Fatic, Jhonatan Fernández Limachi (18 años), se produjo horas después del duelo ante Hiska Nacional, por el torneo de la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP), pero se suscitó fuera del estadio Cosmos 79.

En las últimas horas, mucho se habló sobre el caso Fernández y hasta en redes sociales y páginas de Facebook se indicó que el joven futbolista sufrió una caída en el recinto deportivo.

Sin embargo, la noticia con fuente oficial que circuló recientemente es la del DT Sergio Apaza, entrenador de Deportivo Fatic, que relató a El Diario de La Paz que Fernández recibió un pelotazo en la nuca, siendo sustituido al cabo del primer tiempo al mostrarse indispuesto.

"Me sorprendió totalmente porque fue un chico de 18 años con buenas condiciones y muchas ganas de jugar. En el tiempo desde que asumí el equipo fue nuestro sub-20. Hasta ahora no me explico, le llegó un remate en la nuca; entró al kinesiólogo y nos dijeron que no lo coloquemos al segundo tiempo", afirmó Apaza.

Luego de retirarse por instrucciones médicas, su estado de salud se complicó y falleció. Al momento, no hay un reporte oficial sobre su fallecimiento, tampoco un pronunciamiento del club alteño.