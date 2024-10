Jugadores de Wilster inician medidas por el pago de sus salarios

El equipo de Wilstermann no usará la polera oficial del club, como una medida de presión y en exigencia para que la dirigencia cumpla con el pago de un mes de salario, de los cinco que se les adeuda en esta temporada.

“Como medida hemos decidido que no vamos a parar, no vamos a generar ningún paro más, porque sabemos que nos perjudica, pero, desde mañana (por hoy) en adelante, la indumentaria del club no la vamos a utilizar ni en los entrenamientos ni en los viajes, hasta que se nos cumpla con un salario”, dijo Santiago Echeverría, capitán de Wilstermann.

Esta medida, si bien parece no afectar en nada al club, es posible que genere alguna penalización de la empresa que viste a Wilstermann.

“No sólo son las promesas incumplidas de porcentajes de salarios... son más de cinco meses que se nos están debiendo de este año y ya no se puede sostener esto”, aseguró Echeverría. Además, dejó en claro que ya no quieren dialogar con la dirigencia, ni conocer de dónde sale el dinero, sólo quieren que se les cumpla.

“No queremos hablar más con nadie, no queremos hablar con los dirigentes, nada. Queremos que se nos empiece a cumplir con lo que tenemos pactado y firmado, nada más”, sostuvo.

El defensa pidió a la afición aviadora que se entienda la postura del equipo, porque ésta es la “única manera que tenemos de generar un reclamo”, además, que se sienten abandonados.

Varias bajas

A las bajas conocidas por lesión de Alejandro Chumacero y Widen Saucedo, se sumaron las tres ausencias para la visita de mañana (16:00) a Always Ready.

El estratega Eduardo Villegas no podrá contar con el lateral derecho Robson Dos Santos por expulsión,además de Rodrigo Amaral y Makerlo Tellez ambos por lesión.