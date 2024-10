GV San José vs. Aurora es el tercer partido postergado

El partido entre GV San José y Aurora fue reprogramado para el sábado 9 de noviembre (15:00), durante el parate por las eliminatorias, y se convirtió en el tercer cotejo postergado del Campeonato Clausura, a raíz de los conflictos sociales que vive el país.

Este es el segundo cambio del encuentro, ya que estaba programado para las 19.00; pero, debido a problemas con las luminarias del escenario deportivo, la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) lo adelantó para las 15:00.

Los otros dos cotejos postergados por los bloqueos son The Strongest vs. Oriente Petrolero, por la jornada 19, y el de Oriente vs. Independiente, por la fecha 18.

El director técnico de GV San José, Julio César Baldivieso, aseguró que no está de acuerdo con esta reprogramación, ya que beneficiaría al club Aurora, esto debido a que considera que el Celeste es uno con René Barbosa (lesionado) y Jair Reinoso (expulsado) y otro sin ellos.

Ambos jugadores debieron estar fuera de este cotejo; pero, para el 9 de noviembre, Barbosa ya podría estar recuperado y Reinoso cumplir su sanción.