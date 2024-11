Villegas mejora los números entre los jugadores legionarios convocados

El director técnico de la Selección nacional, Óscar Villegas, prácticamente duplicó la cantidad de jugadores legionarios desde su primera convocatoria a esta su tercera nómina, rumbo a los partidos ante Ecuador y Paraguay, el 14 y 19 de noviembre, respectivamente.



Al mando de la Verde, de cara a los duelos ante Venezuela y Chile, Villegas inició llamando a los defensores Luis Haquín (Ponte Preta, Brasil) y Marcelo Tórrez (Santos, Brasil); a los volantes Gabriel Villamil (Liga de Quinto, Ecuador) y Miguel Terceros (Santos, Brasil), y a los delanteros Enzo Monteiro (Santos, Brasil) y Carmelo Algarañaz (Kalamata FC, Grecia).



Para estos partidos, Villegas también convocó a Boris Céspedes del Yverdon-Sport FC, de Suiza, quien no acudió al mismo por lesión.



De este grupo de jugadores, Céspedes fue el único que no fue llamado para los cotejos ante Colombia y Argentina, ya que, si bien Tórrez no estaba en la lista inicial, fue convocado tras la lesión de Ervin Vaca.



A los seis jugadores legionarios de la primera nómina, para los encuentros ante Colombia y Argentina, se sumaron Roberto Carlos Fernández (Akron Togliatti, Rusia), Adalid Terrazas (USM Alger, Argelia) y Lucas Chávez (Al-Taawoun, Arabia Saudita).



Los tres jugadores fueron parte de la lista para los partidos con Venezuela y Chile, pero en aquel entonces aún militaban en clubes nacionales.



Terrazas al final no estuvo en estos cotejos, porque estaba en proceso de fichar en su nuevo club y viajó a Argelia; mientras que para Fernández y Chávez su rendimiento en estos partidos impulsó su salida al fútbol del exterior.



Para esta última convocatoria, a estos nueve legionarios se sumaron Efraín Morales, de Atlanta United de Estados Unidos y volvió a ser llamado Boris Céspedes.



Es decir que desde su primera convocatoria, en el que llamó a seis, para los partidos ante Ecuador y Paraguay, prácticamente se duplicó la cantidad de legionarios que ahora son once.



En el inicio de estas eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el exestratega de la Verde, Gustavo Costas, llamó a 10 legionarios para los primeros dos partidos de Bolivia, ante Brasil y Argentina.



De este grupo de 10 legionarios, quienes aún no fueron parte de la era de Villegas son Fernando Nava, del brasileño Santos y Jaume Cuéllar, del español Lugo.



También se encontraba Marcelo Martins, quien dejó a la Verde en noviembre de 2023 y Moisés Villarroel , que en aquella fecha jugaba en Águilas Doradas de Colombia, pero ahora milita en el club Blooming, del torneo local.

Morales es el tercer legionario en llegar



El marcador central Efraín Morales, de Atlanta United, Estados Unidos, llegó ayer a La Paz para sumarse a la concentración de la selección nacional.

Morales es el tercer legionario en unirse a la Verde, después que Enzo Monteiro y Marcelo Tórrez, del Santos FC, llegaron a La Paz el sábado. “Estoy muy emocionado, listo para integrarme al equipo”, dijo Morales en contacto con los medios.

El defensa tiene claro que llega a pelear por un espacio en el equipo titular y sostuvo que su objetivo principal es ayudar al seleccionado. “Quiero ayudar al equipo, como sea, ya sea en la banca, en el entrenamiento, quiero ayudar al plantel, ojalá lo pueda hacer”, aseguró.

Sobre su negativa para ser parte de la Verde durante la Copa América, señaló que se debió a “temas personales que no puedo hablar mucho en este momento, pero ahora estoy listo para ser un aporte para el equipo”.

Hoy se tiene previsto el arribo del delantero Carmelo Algarañaz.