En la Verde analizan que algunos legionarios viajen directo a Guayaquil

El cuerpo técnico de la selección nacional analiza la posibilidad de que los jugadores que no puedan llegar a La Paz, hasta el lunes 11 de noviembre, viajen de manera directa a Guayaquil, donde el jueves 14 de noviembre Bolivia enfrentará a Ecuador (20:00 HB), en duelo por la fecha 11 de las eliminatorias al Mundial 2026.



El director técnico de la selección nacional, Óscar Villegas, busca reducir el tiempo de vuelo a los jugadores de los que ya sus viajes son largos, antes del partido ante Ecuador.



Hasta la fecha, de los once legionarios que llamó para esta doble fecha eliminatoria, ya se encuentran trabajando con la Verde Enzo Monteiro, Marcelo Tórrez, ambos del brasileño Santos que llegaron el viernes a La Paz, y Efraín Morales, del Atlanta United, que se incluyó a la concentración el pasado lunes.



Ayer se tenía previsto la llegada de Carmelo Algarañaz, del Kalamata de Grecia, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se pudo confirmar su arribó a la sede de Gobierno.



Asimismo, se tenía el reporte que el delantero del Santos, Miguel Terceros, y el defensa del Ponte Preta, Luis Haquín, lograron el permiso de sus equipos para sumarse a la Verde en las próximas horas.



Por lo tanto, y tomando en cuenta cómo actuaron sus clubes en las pasadas fechas eliminatorias es posible que Roberto Fernández, del Akron Tolyatti de Rusia; Adalid Terrazas, del USM de Argelia; Lucas Chávez, del Al Taawoun FC de Arabia Saudita; Boris Céspedes, de Yverdon FC de Suiza, y Gabriel Villamil, de Liga Deportiva Universitaria de Quito, no puedan ser liberados antes del fin de semana. Por ello, difícilmente llegarán a La Paz antes del 11, ya que los viajes de Fernández, Terrazas y Chávez son de casi 48 horas.



La selección nacional tiene previsto viajar a Guayaquil el martes 12 de noviembre. Por lo tanto, si los jugadores llegarían ese día a La Paz, no podrán entrenar.



Villegas, en diálogo con los medios paceños, señaló que trabajan para lograr el permiso de los clubes, pero que, si no lo consigan, entonces con algunos de ellos se encontrarán de manera directa en Guayaquil.



Después del partido ante Ecuador, la Verde viajará inmediatamente a La Paz, para preparar el cotejo ante Paraguay, del próximo martes 19 de noviembre (16:00), donde ya podrá contar con todos los convocados.

Destacan las palabras de De Paul



Las palabras que Rodrigo de Paul, jugador de la selección argentina, dedicó a la Verde no fueron desapercibidas entre los convocados.

“Que Rodrigo de Paul elogie a la selección nacional es un orgullo, pero tenemos que seguir mejorando. Si vamos a un Mundial, es para crecer porque significa estar frente a frente con los mejores”, aseguró Robson Matheus, quien fue el único que ayer atendió a la prensa, tras la práctica a puerta cerrada que la Verde realizó en el estadio Municipal de Villa Ingenio, de El Alto.

De Paul dijo en un live de TikTok: “Creo que Bolivia viene haciendo una gran eliminatoria, Bolivia es un gran competidor, creo que tiene soñar con jugar la próxima Copa del Mundo”.

Entre tanto, Bolivia ayer tuvo su primer entrenamiento en el estadio de El Alto. Hoy trabajará en la cancha del estadio Mariscal Braun, escenario que recibió la aprobación del estratega Óscar Villegas.