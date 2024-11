Alemania golea sin piedad y sigue a paso demoledor

La selección de Alemania goleó ayer a la de Bosnia-Herzegovina (7-0) en un partido de la Liga de Naciones disputado en Friburgo (suroeste) en el que los pupilos de Julian Nagelsmann dominaron de principio a fin y no se apiadaron de su rival.

Alemania no tuvo contemplaciones ante la selección colista del Grupo A3, que lideran los germanos, pues no dio opción ninguna a los balcánicos en el Europa-Park Stadion de Friburgo, donde brilló la Mannschaft con goles de Jamal Musiala (2’ PT), Kai Havertz (37’ PT), Leroy Sané (21’ ST) y dobletes de Florian Wirtz (5’ y 14’ ST) y Tim Kleindienst (23’ PT y 34’ ST).

La última vez que Alemania logró siete goles en partido internacional fue en 2021, cuando arrasó a Letonia por 7-1.

La victoria certificó la clasificación de Alemania a cuartos de final, además de permitirle ganar el grupo A3 por encima de Países Bajos, que a su turno goleó 4-0 a Hungría en el Amsterdam Arena.

Mientras tanto, Bosnia-Herzegovina descendió a la Liga B para la temporada 2025-2026 . Hungría, por su parte, jugará los play-offs de permanencia.

En otros resultados de ayer: Azerbaiyán 0-0 Estonia, Georgia 1-1 Ucrania, Andorra 0-1 Moldavia, Montenegro 0-2 Islandia, Turquía 0-0 Gales, Albania 0-0 República Checa y Suecia 2-1 Eslovaquia.

Hoy comenzará la fecha 6 y útlima de la fase de grupos con los cotejos destacados: Finlandia vs Grecia, Inglaterra vs Irlanda, Noruega vs Kazajistán, desde las 13:00 HB; Italia vs Francia, Israel vs Bélgica, ambos a las 15:45 (HB).