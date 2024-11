Aurora lleva la delantera; la “U” y San Antonio cumplen y el Rojo está en la lucha

La recta final de la temporada 2024 de la División Profesional tiene a Aurora como el mejor y el más regular de los equipos cochabambinos, además que San Antonio y Universitario ya cumplieron con sus cupos y Wilstermann pretende salvar un año difícil, según el análisis realizado por Freddy Bolívar, entrenador de fútbol.

Si bien San Antonio tiene el premio mayor del año (Copa Libertadores 1) y la “U” el segundo (Copa Sudamericana 1), es Aurora el que lleva el protagonismo por consolidarse con el mayor puntaje acumulado del año.

“Aurora, que dentro de lo visto es el que mejor rendimiento ha tenido, es el que más puntos está sacando, está a punto de lograr un espacio en la Copa Libertadores o un premio internacional. El gran mérito de Aurora y de su dirigencia ha sido sostener al entrenador (Sergio Órteman) a pesar de que mucha gente quería que se vaya, particularmente los de Aurora, pero ha ido encontrándole la vuelta”, relató Bolívar.

A la fecha, el Equipo del Pueblo pasó la barrera de los 50 puntos en el año (51) y supera lo que hasta la fecha acumularon Universitario (41), Wilstermann (39) y San Antonio (38). Está, al momento, en zona de premios a Copa Sudamericana, en contraste de su acérrimo rival que aún está lejos de quedarse en la franja de premios.

“Wilstermann, con los problemas que ya sabemos, es el grande de Cochabamba, que a pesar de tener esos problemas está ahí. ¿Hasta dónde? No sabemos. Ojalá Dios quiera que pueda salir de esta difícil situación. Pero, dentro de lo deportivo, creo que han habido muchas dificultades de que no se empezara con la pretemporada, han empezado tarde. Han habido cambios de entrenadores y no han seguido en la línea”, advirtió el estratega, a tiempo de explicar que todos los problemas sufridos en el Aviador este año le pueden pasar una factura mayor.

Finalmente, el entrenador Bolívar consideró que San Antonio y Universitario, luego de consolidar sus premios en el Torneo Apertura, se mantienen ahí, jugando el Clausura casi por cumplir.

Sin embargo, el caso de San Antonio va un poco más allá: luego de la llegada del DT Leonardo Egüez, el club de Entre Ríos busca retomar la confianza para afrontar la Gran Final del año en busca del título nacional.