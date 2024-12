Ronaldo Sánchez: “Que preparen la reserva para jugar contra Wilstermann”

Rolando Sánchez, jugador de GV San José, anunció a su dirigencia que como equipo se cansaron del trato que reciben del presidente del club orureño, Paulo Folster, y es posible que este sábado no se presenten para el partido ante Wilstermann.

"Lo aguantamos mucho a este presidente. Que vayan preparando la reserva para jugar contra Wilstermann, que no vamos a aguantar más lo que está haciendo con nosotros", sostuvo Sánchez, a los medios tras la victoria por 2-1 ante Nacional Potosí, en el partido que se jugó ayer en el estadio Jesús Bermúdez.

“El presidente no nos responde, no sabemos de su existencia. No lo conocemos en persona, cuando nos ha llamado, fue para amenazarnos, que quiere cerrar el club, nos manda a la mier… Creo que el tipo es impresentable”, lanzó el titular del club.

Sánchez aseguró que solo piden lo que les corresponde.

“Solo estamos pidiendo que nos pague al menos un salario para irnos tranquilos a las fiestas. Sería una burreda para él resignar un torneo internacional, en vez de pagarnos un sueldo”, señaló.