Karla Sofía Gascón y una nueva controversia: un comentario desafortunado sobre la tragedia de los Andes

La actriz Karla Sofía Gascón, conocida por su participación en la película Emilia Pérez, volvió a ser objeto de críticas tras un comentario irónico publicado en sus redes sociales. Todo ocurrió durante una visita a los Picos de Europa, donde se compartieron unas imágenes que generaron intensa polémica. La actriz escribió en redes: “Hoy me siento como en La sociedad de la nieve. No voy a decir que me apetece morder a alguien, porque tal y como están las cosas, me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta”.

La declaración llegó en un momento especialmente sensible, ya que coincidió con el fallecimiento de Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes en 1972.

Tras las críticas, Gascón optó por eliminar la publicación inicial y sustituirla por otro mensaje. De acuerdo con Hola, reafirmó su amor por la montaña y recordó una tragedia personal, la muerte de su hermano en un accidente de esquí. En el nuevo contenido, señaló: “Hoy me siento dichosa y bendecida. Aunque mi hermano murió esquiando, sigo admirando la montaña y la nieve, disfrutando cada día y riéndome de mí misma… Pero, sobre todo, de los que odiáis a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás”. Esta publicación se mantiene activa en su perfil y ha sido interpretada como una respuesta a quienes la critican.

Además del revuelo por sus comentarios recientes, Gascón ha compartido en otras ocasiones episodios dolorosos de su vida personal. En entrevistas anteriores, habló sobre la muerte de su hermano a los 29 años, en un accidente mientras esquiaba.

Explicó que sufrió una lesión interna grave tras chocar contra una roca en una pista sin pisar y que los servicios de emergencias no pudieron llegar con rapidez debido a la altitud: “Mi hermano tenía 29 años, era joven. Desde entonces, las Navidades nunca han sido las mismas”, indicó en su momento a la prensa.