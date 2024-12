El Campeonato Clausura finalizará el sábado 21 de diciembre

La Dirección de Competencias de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) hizo conocer la programación de la fecha 30 del Campeonato Clausura, que finalizará con el duelo entre Wilstermann e Independiente, el sábado 21 de diciembre.

Para la última fecha del Clausura la Dirección de Competencias determinó unificar cuatro duelos.

El viernes 20 de diciembre los partidos Bolívar vs. Guabirá y Blooming vs. The Strongest se jugará desde las 19:00 en la pelea por el título; mientras que, el sábado 21 de diciembre los duelos Always Ready vs. Aurora y Real Tomayapo vs. Oriente Petrolero se disputarán desde las 15:00, en la lucha por los premios internacionales.

Esta es la programación de la fecha 30: