La programación de las fechas 29 y 30 se conocerá tras los clásicos

¿Cómo se disputará la recta final del Campeonato Clausura? Esto se conocerá, a ciencia cierta, después de los clásicos que se jugarán este fin de semana, según informó ayer Óscar Careaga, miembro de la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



“La recta final del campeonato con la programación de las últimas dos fechas las vamos a emitir después de que se jueguen los clásicos”, dijo Careaga a Los Tiempos.



“Después de conocer los resultados de los clásicos, vamos a hacer una reestructuración de los partidos que deben tener horario unificado. Entonces hay que tener paciencia, no apresurarnos para que las cosas salgan de la mejor manera y no tener ningún tipo de especulación”, añadió.



La premisa es que después de los clásicos, que se jugarán desde mañana y hasta el domingo, se tendrá un mejor panorama en la lucha por el título, los premios internacionales y los descensos de categoría, para determinar qué encuentros deben jugarse en el mismo horario.



Careaga no quiso adelantar si los partidos de la fecha 29 y 30 se disputarán en una sola jornada y recalcó que se tendrá un panorama más claro después de la fecha 26.

¿Final única?

Ante el corto tiempo que resta para las fiestas de fin de año, la posibilidad de que el Campeón Nacional 2024 se defina en una sola final única se hace más cercana.



Careaga no quiso oficializar la noticia, pero sí señaló que es una posibilidad.



En caso de que se oficialice que se tendrá una final única entre los ganadores del Apertura y el Clausura, se deberá realizar una modificación al artículo 17 de la convocatoria de los certámenes 2024 de la División Profesional, misma que estipula dos finales (ida y vuelta).



Según Sports360, Israel Claros, director deportivo de San Antonio, dio a conocer que la propuesta está en consenso. El mismo directivo, en contacto con Los Tiempos desde Entre Ríos reiteró la misma versión, que ahora sólo dependerá del elenco santo y los equipos Bolívar y The Strongest que pugnan por ganar el Torneo Clausura.



En caso de definirse que se disputará una final única, ésta deberá ser una sede neutral. En ese contexto, ya se barajan algunas opciones como la del estadio Patria de Sucre y el Tahuichi Aguilera de Santa Cruz.



Las otras opciones que manejan algunos medios, como del estadio Municipal de Villa Ingenio y el estadio Félix Capriles no podrían ser una alternativa, ya que el posible campeón del Clausura es de La Paz y aunque San Antonio juega en Entre Ríos, es de Cochabamba.

¿Cuándo finalizará?

Careaga cree que el Campeonato Clausura podría finalizar una semana después del partido reprogramado de la fecha 19, entre The Strongest y Oriente Petrolero, a disputarse el lunes 16 de diciembre.



Esto quiere decir que el lunes 23 podría acabar la temporada con la Gran Final, aunque ante la consulta de si esa es la idea, Careaga indicó que incluso es posible que sea antes.



Lo único cierto es que la recta final del Campeonato Clausura será más apretada, ya que los equipos jugarán cada 48 horas.