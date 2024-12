La U de Vinto no resiste y empata con Wilstermann

Universitario de Vinto no pudo resistir la ventaja parcial y anoche empató 1-1 ante Wilstermann, en partido correspondiente a la fecha 29 del Torneo Clausura que se jugó en el estadio Félix Capriles.



La igualdad le dará a Wilstermann los ánimos para luchar por finalizar la temporada lo mejor posible, pese a que ya no tiene a disposición a la mayoría de sus jugadores experimentados y ayer jugó con ocho juveniles.



En el encuentro, la “U” de Vinto fue el que más presionó y tuvo su premio a los 14’PT, al ponerse en ventaja con gol de penal de Tommy Tobar.



La falta penal la cometió Rafael Corrales quien, en su intento de rechazar un remate de Maximiliano Núñez, levantó la mano derecha. La juez Alejandra Quisbert sancionó la jugada con la pena máxima a instancias del VAR.



Wilster intentó reaccionar, pero al no poder romper el cerrojo defensivo del cuadro vinteño empezó a apelar con remates de larga distancia, como los disparos de Andrés Guillermo (19’PT) y Makerlo Téllez (34’PT), que se fueron por encima del arco.



El local intentó ampliar la ventaja, pero sus acercamientos no fueron efectivos, como el cabezazo de Julio Lazarte que detuvo sin problemas Bruno Poveda (30’PT).



Universitario terminó el primer tiempo con un hombre menos tras la expulsión de Joel Calicho, por una falta sobre Adrián Peña (45’PT), después de la revisión del VAR.



En el segundo tiempo Wilster pudo lograr el empate con un disparo de Rudy Cardozo, que chocó contra el travesaño (7’ST).



La presión que imprimió Wilstermann tuvo su fruto a los 26’ST con el tanto de Martín Barrón, quien anotó el 1-1 con un potente remate desde el área chica, tras un centro de Edwin Tumiri.



Pese al esfuerzo de ambos equipos el marcador no se movió y la “U” sumó su quinto encuentro consecutivo sin ganar.

Jueces femeninas

Este duelo será recordado porque después de 18 años una mujer fue la juez central, además que todo el cuerpo arbitral fue femenino.



La paceña Alejandra Quisbert fue la árbitra principal, asistida por Elizabeth Blanco e Inés Choque. La cuarta juez fue América Orellana.



Mientras que en el VAR estuvo la valluna Wilma Balderrama, en tanto que la orureña Ruth Lima fue la jueza AVAR.