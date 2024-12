¡Campeón! Bolívar se impone a San Antonio y conquista su trigésima primera estrella

Bolívar sumó la trigésima primera estrella a su extenso palmarés tras proclamarse campeón nacional de la presente temporada, producto de la victoria (0-2) que obtuvo frente a San Antonio de Bulo Bulo en el estadio Félix Capriles, que fue testigo ayer de la sexta consagración de la Academia en territorio cochabambino.



Por si fuera poco, los celestes paceños también se confirieron el premio de un millón de dólares que otorga la Conmebol al campeón absoluto de la División Profesional del fútbol boliviano de la gestión 2024



La jerarquía de Bolívar se impuso al amor propio y la garra del cuadro Santo, que jugó con diez hombres desde el minuto 38 de la primera parte tras la expulsión del defensor Leonardo Justiniano, como consecuencia de una infracción en contra del atacante brasileño Fábio Gomes.



La Academia paceña tuvo algunos sobresaltos producto de los chispazos de buen fútbol que desarrolló el equipo de Bulo Bulo en ciertos pasajes del encuentro.



El frentazo de da Silva que fue controlado por el golero Cordano antes del minutos de juego, y otro disparo de Mendoza (25’) que fue a parar a las manos del meta celeste, fue lo único que generó el plantel del trópico en materia de ataque durante el primer capítulo del cotejo.



A los 8 minutos se lesionó el lateral por derecha Yomar Rocha, cediendo su lugar al escurridizo Luis Paz.



Bolívar llegó más al arco de Peñarrieta, pero la faltó profundidad, prueba de aquello son los fallidos intentos de Orihuela, Ramiro Vaca y Savio en su propósito de poner en ventaja a su equipo.



No obstante, esa aspiración de cristalizó a los 45 minutos en una jugada que gestaron Justiniano y Ramiro Vaca, quien remató en comba para dejar sin chance a Peñarrieta y originando la explosión de la afición bolivarista que colmó gran parte de las tribunas del escenario deportivo.



Dos minutos después, Gomes despilfarró la oportunidad para extender la diferencia; siembargo, el resultado no se alteró y ambos planteles se fueron al descanso con la ventaja mínima de los dirigidos por Flavio Robatto.



Como aconteció en el amanecer del primer capítulo de la brega, San Antonio estuvo cerca de convertir antes del minuto 5 del complemento, pero el disparo de tiro libre de Fernández, que ingresó en lugar de Castellón, se estrelló en el primer palo de la valla del arquero Cordano, originando zozobra el huestes del cuadro paceño.



De ahí en más el equipo Santo fue incapaz de vencer a la defensa visitante, cediéndole la iniciativa y otorgándole espacios para llegar al arco custodiado por Peñarrieta.



Espacios que Bolívar no supo sacar rédito, puesto que “Tonino” Melgar, Savio y el “patito” Rodríguez no pudieron anotar el segundo para Bolìvar, aunque este último estuvo màs cercas que sus comapñeros, porque estrelló el esférico en el vertical sobre los 14 minutos.



Tanto va el cántaro al agua que se rompe. A los 41’ Gomes , tras un buen servicio en profundidad de su coterráneo Savio, venció a Peñarrieta . En primera instancia su remate se estrelló en el travesaño, en el rebote no tuvo nada más que empujar el balón al fondo del arco , estructurando el 0-2 definitivo de la brega.



En el primer minutos de adición el árbitro sancionó con penal una supuesta falta de Orihuela en contra de Olguín; sin embargo, el VAR rectificó esa decisión, por lo que el marcador no se alteró, sellando de esa manera la conquista de la estrella número 31 de Bolívar en el fútbol profesional boliviano, extendiendo la diferencia sobre su inmediato escolta: The Strongest, que tiene en su haber 16.

Ramiro Vaca es el mejor jugador

El volante ofensivo de Bolívar se erige como el futbolista más destacado de la temporada 2024.



Vaca convirtió el primer gol de su equipo en la victoria frente a San Antonio de Bulo Bulo, sobre los 45 minutos de la primera etapa.



Mientras, Ervin Vaca, también de filas de la Academia paceña, se llevó el premio del mejor jugador joven.



El mejor gol de la temporada fue obra del brasileño Pedro Cabral, del club Guabirá.



Entretanto, el venezolano Alain Baroja, de Always Ready, fue nominado como el mejor golero.

Opiniones

“Hicimos las cosas de una manera distinta, confiando en lo que hacíamos, arriesgando.Confiamos en el cuerpo técnico y en cada jugador. Todos se merecen este título”.

Ramiro Vaca

Mediocampista de Bolívar

“Estoy muy feliz por la obtención del título, fue muy difícil conseguirlo, pero al final lo hicimos.



Fue una temporada muy buena porque logramos dos títulos”

Fábio Gomes

Delantero de Bolívar

“Fue una buena decisión venir a jugar en Bolívar, porque sumé el cuarto título en mi carrera deportiva. Flavio Robatto es uno de los mejores técnicos que he tenido”

Renzo Orihuela

Defensor de Bolívar

“Muy contento por coronar de esta manera la temporada. Nosotros hicimos los goles y salimos victoriosos. Dedicamos el título a la gente que siempre nos ha apoyado”

Patricio Rodríguez

Delantero de Bolívar