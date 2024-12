Delanteros, los jugadores más cotizados en el mercado 2025

En cada nueva temporada del fútbol profesional boliviano, los equipos buscan reforzarse con los mejores futbolistas del medio y con jugadores que llegan del exterior antecedidos por sus buenas actuaciones previas. Entre todo el mercado, los delanteros son los más requeridos, aunque contar con un goleador nato es un trabajo que cuesta más a la hora de reforzar plantillas.



Al finalizar la temporada 2024 de la División Profesional, los principales arietes fueron tentados por diversos elencos; otros, al ver este panorama, decidieron “amarrar” a sus cotizados futbolistas.



Uno de los ejemplos es el del cruceño Víctor Ábrego, que en ocho partidos jugados como titular para Nacional Potosí llegó a 10 goles. El Ranchoguitarra se propuso evitar su salida y confirmó su permanencia.



Lo propio pasó con Martín Prost, jugador que aportó a Nacional Potosí más de una decena de tantos.



Enrique Triverio, goleador atigrado, y Jair Reinoso, máximo artillero histórico de Aurora, fueron asegurados por sus respectivos equipos para 2025.



Pero así como algunos fueron asegurados, otros comenzaron a ser tentados por otros clubes. Uno de ellos es Gilbert Álvarez, que tras dejar 16 goles en Oriente Petrolero, tiene una gran chance de fichar para The Strongest, club que perdió a Bruno Miranda por su paso al club ecuatoriano Mushuc Runa.



El ariete argentino Agustín Graneros dejó Real Tomayapo tras convertir 15 goles, actuación que lo puso en la mira de clubes del interior y el exterior. San Antonio de Bulo Bulo es uno de sus pretendientes, ya que el club valluno jugará Copa Libertadores este 2025.



Precisamente, el club de Entre Ríos aún no confirmó la renovación del brasileño Daniel Floro Da Silva, máximo goleador 2024 con 23 tantos, además de sus socios Neto Acará y Arthur de Moura. Se espera que los tres sigan en el equipo que ahora dirige Julio César Baldivieso, pese a las ofertas que hay.



Otro de los requeridos es el ariete paraguayo de Wilstermann, Héctor Bobadilla, que pese a tener contrato es tentado por Always Ready y The Strongest.



A pesar de que el jugador confirmó su regreso a Cochabamba, Cerro Porteño es el propietario de la ficha de actuación. El Ciclón de Barrio Obrero puede negociar con los interesados.



El goleador de GV San José, Roler Ferrufino, culminó su etapa en el cuadro orureño y regresó a Always Ready, que este año 2025 lo tendrá en cuenta.



El colombiano Efmamj Jasond González (Real Santa Cruz) es otro de los codiciados, luego de su gran actuación con el Albo los últimos dos años.

Jugadores en camino a fichar The Strongest

A pesar de hacerlo público, The Strongest prácticamente cerró acuerdo con Juan Salvador Mercado (U de Vinto).

Bolívar



La Academia no hizo mucho ruido en el final de temporada, pero hay un interés por el regreso de Francisco Da Costa, quien jugó para Cerro Porteño este año, empero este club no pagó el pase a la Academia.

Wilstermann



El Rojo aún analiza a su DT y requiere levantar las dos sanciones FIFA (por tiempo indefinido) que aún arrastra.