Acta de audiencia de Montaño en el TDD sale a la luz: jugador admite culpa

Luego de muchos trascendidos que surgieron en redes sociales, finalmente este miércoles se conoció oficialmente la declaración del jugador Gabriel Montaño, quien finalmente aceptó que no es su identidad, además que liberó de cualquier responsabilidad al club Aurora y al titular Jaime Cornejo.

Con ello, el futbolista admite que no se llama Gabriel, sino Diego Hernán Montaño Moizán. No tiene 19 años, sino 23. Reveló que una persona ajena a club lo convenció.

"Y ella me lo… fue mi apoderada y empecé a jugar en el club y hasta el día de hoy el presidente sabe que yo soy Gabriel, no sabe la verdad, que sólo yo la sé, ya no aguanté todos estos días, las redes, todo el tiempo veía y todo el tiempo era la publicación sobre mi caso y ya no aguanto más todo esto, ya mi cabeza no, no puedo ni dormir y quisiera decir que yo soy Diego, reconozco y que el club no sabía nada, ni mis compañeros nada del primer plantel, todos me conocían como K´allu, porque ese es mi apodo y hasta el día de hoy que ya todo, en todas las redes están explotando sobre todo esto y ya no, no aguanto más y por eso prefiero decir y yo sé que sólo vivía de esto, del fútbol, estoy muy arrepentido", es parte del extracto de la declaración de Montaño ante el Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

A falta del fallo, que se conocerá en los siguientes días, el jugador será sancionado en base al Código de Disciplina de la FBF.

A continuación revise parte del extracto de la declaración, documento obtenido por Los Tiempos: