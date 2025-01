AFC brinda informe sobre registro de Montaño y no ve riesgo para Aurora

La Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) envió ayer, a solicitud del Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el informe sobre la inscripción de Gabriel Montaño Moizán, en el que se tienen tres años de registros en el club Aurora, además que también existe uno a nombre de Diego Hernán Montaño Moizán, pero en otra institución.

Sin embargo, el presidente de la entidad, Pablo Zambrana, consideró que Aurora no corre riesgo alguno de perder la categoría o sufrir una sanción de quita de puntos por este tema.

“La habilitación más antigua se realizó hace aproximadamente hace 10 años, en la gestión 2015. Posteriormente, se realizaron dos habilitaciones más, en las gestiones 2017 y 2019, para posteriormente revalidar para el sistema Comet”, indicó Zambrana, según el informe que se elaboró en la AFC.

Según los registros de la AFC, el primero corresponde a la gestión del titular Bernardo Pavisic, el segundo a la dirigente celeste Sandra Valencia,en tanto que el último se hizo por el actual presidente Jaime Cornejo.

El informe se presentó a doble ejemplar con documentación que respalda el mismo. En el se evidencia que el registro se hizo con un documento original.

“En este caso, todos entendemos de que el documento es auténtico. Si bien, creo que hay una declaración pero no una sentencia y debemos ser responsables como autoridades y medios de comunicación, parece ser que hay indicios de que los datos no sea correctos. El documento (que presentó Gabriel Montaño) no era falsificado”, aclaró Zambrana.

Sobre este punto es que Aurora, a juicio de Zambrana, debe mantener la calma. Según el artículo 72 del Código Disciplinario de la FBF, en el inciso A, cada club es responsable de “Verificar y comprobar la edad de los jugadores inscritos, cuando se trate de competiciones con límite de edad, a través de los documentos de identidad que estos presenten”.

El incumplimiento de este inciso tendrá el siguiente castigo: “Por incumplimiento del inciso a), además de la pena de pérdida de los puntos en juego en ese partido, se aplicará al club infractor una multa de entre 10 y 30 salarios mínimos vigentes para actividades expresamente previstas, escalafonadas y diversas no especificadas”, siendo la multa pecuniaria que estará comprendida entre 25 mil y 75 mil bolivianos.

“En el incumplimiento, el club podrá ser sancionado con la pérdida de puntos en ese partido y, si hay más implicación, es una multa. La impugnación, como la conocemos, es por los puntos (en juego) y la denuncia va sobre hechos e infracciones sobre nuestro Código Disciplinario”, acotó el directivo.

En el pedido que hacen los clubes que demandan el descenso de Aurora, no se aplica la resta de puntos a un torneo cerrado como 2024.

Primer registro

En días pasados circuló el primer registro de Diego Hernán Moizán Montaño. En este caso, data del año 2005 , cuando el mencionado fue inscrito en el club Liga Deportivo Mundo Joven en Acción.

“De Diego Montaño, sí existe un registro, no pidió la Fiscalía, pero por el motivo se buscó y encontró que es un registro federativo del club Mundo Joven en el año 2005”, anunció.

Con ello, se confirmó que hay registros en la AF de Diego Hernán y Gabriel.

Demanda no beneficia

Respecto a la demanda de los clubes Royal Pari y Real Santa Cruz, descendidos en la temporada 2024 y que piden el descenso de Aurora por el tema Montaño, Zambrana indicó que el fallo que emita el TDD tampoco los beneficiará, ya que el descenso es un tema deportivo al margen.

“No los beneficia, En la FBF y la asociación, primero está el mérito deportivo, eso está en la convocatoria y se jugó. Sería absurdo ‘cambalchear’ uno por otro. Si hay una sanción, va al club y no beneficia a otro”, afirmó.

Ayer, el club Royal Pari anunció que iba a realizar una conferencia de prensa. Sin embargo, la misma no se realizó y se espera que sea efectuada hoy.

Fiscal solicita imputación formal a Diego Montaño

La Fiscal de Materia asignada a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de Cochabamba solicitó ante el Juez de Instrucción Penal la imputación formal y pidió la aplicación de medidas cautelares de carácter personal contra Diego Hernán Montaño Moizán, según el documento difundido ayer en diversos medios.

Entre toda la argumentación presentada, incluyendo una peligro de fuga, se pide que el mencionado firme cada siete días en el registro biométrico del Ministerio Público.

Asimismo, se solicitó que sea prohibido de asistir al club Aurora, comunicarse con las presuntas víctimas y/o denunciantes y testigos del hecho y partícipes, pago de una fianza económica y prohibición de salir del país. También se pidió fijar fecha y hora de audiencia.