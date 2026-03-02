Nacional Potosí golpea al Tigre en partido de ida de Repechaje de Verano

Jeovana Bernabé
Publicado el 02/03/2026 a las 9h04
Con dos expulsados, poco fútbol y errores defensivos, el plantel de The Strongest no pudo ante Nacional Potosí, plantel que le ganó por 2 a 0, ayer en el estadio Víctor Agustín Ugarte, en el partido de ida del Repechaje de Verano. Los locales también perdieron a un hombre por expulsión, tres jugadores vieron la tarjera roja en la segunda etapa de juego.

El plantel potosino no perdonó los errores del Tigre y se adueñó del encuentro, el local jugó a gusto ante la interrogante de qué pasó con el club paceño, que terminó con futbolistas que no jugaron a nada. El técnico Eduardo Villegas, por su lado, hizo cambios poco claros y se lo vio impotente por el resultado. 

En los últimos minutos del primer tiempo el equipo paceño perdió precisión, no pudo frenar al rival, que presentó a jugadores que le dieron pocos espacios, pero también aprovecharon el buen juego de Damián Villalba, que fue un dolor de cabeza para el elenco visitante, pues intentó convertir, sin fortuna, además el golero Rodrigo Banegas estuvo atento ante cualquier contratiempo. 

Pero, el panorama cambió en la segunda etapa, el argentino Villalba no perdonó y con un remate directo le regaló sonrisas a la parcialidad local, el jugador aprovechó un pase directo y no dudó en mandar la pelota al fondo de las redes en el minuto 58. 

En el primer tiempo había convertido Maximiliano Núñez, a los 36, la pelota pasó sobre el arquero Banegas, quien nada pudo hacer, ese tanto ya había desequilibrado a un desconocido Tigre, que no puede dejar de perder con baja producción, sin presión y una vez más dejó en evidencia de que “el que perdona muere”. 

Expulsión

Los atigrados jugaron con dos hombres menos desde el minuto 60, tras las expulsiones de Rodrigo Banegas y Carmelo Algarañaz, Mientras que Nacional Potosí perdió a Edisson Restrepo, los jugadores repartieron golpes, el árbitro Jhonny Choque frenó en seco las malas acciones. 

Ante la expulsión del golero de la visita, tuvo que ingresar Kiotto Mendoza, de 19 años, el arquero respondió como esperaban los pocos hinchas aurinegros que llegaron al estadio potosino. El joven golero no tuvo más complicaciones y fue solvente.

Goles de Nacional Potosí: Maximiliano Núñez (36’) y Damián Villalba (58’).

