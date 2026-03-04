Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá

Fútbol
Jhony Mollinedo
Publicado el 04/03/2026 a las 8h46
ESCUCHA LA NOTICIA

Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en partido único jugado en el estadio Patria.

Al cabo de los noventa minutos, ni Independiente ni Guabirá pudieron anotar en un partido muy parejo. El primer tiempo fue favorable a Guabirá que tuvo en Milton Maciel como su referente ofensivo y el segundo le favoreció a Independiente que mejoró con el ingreso de Thomaz Santos.

En el primer tiempo, bastante trabado, Guabirá fue el que dejó mejores sensaciones porque tuvo dos opciones claras para anotar. Primero, Milton Maciel, quien con un remate de larga distancia intentó sorprender a Johan Gutiérrez que estuvo atento y contuvo el balón. Luego, fue el turno de Gustavo Peredo, quien sólo ante Gutiérrez, remató y el balón pegó en el cuerpo del golero chuquisaqueño.

Mientras, el colombiano Rodrigo Rivas, se animó con un remate que salió desviado del arco de los montereños.

En el segundo tiempo, se animó Independiente que buscó el arco de Guabirá. Willie Barbosa estuvo cerca de anotar el primer gol, su remate pegó en el travesaño en la oportunidad más clara del partido. Luego fue el turno de Thomaz que le dio más fuerza al equipo chuquisaqueño, sobre todo cuando tuvo a Rudy Cardozo como su compañero de ataque.

Maciel en dos oportunidades exigió al golero de Independiente que respondió bien, luego Portillo, con el arco a disposición pateó muy elevado, en la opción más clara de esta etapa.

El partido terminó empatado y la definición fue en los doce pasos.

Marcaron para Independiente: Jonathan y Gustavo Cristaldo, además de Navarro, falló Torres; por el lado de Guabirá: Maciel y Ferrufino; Raphinha, Robles y Peredo fallaron.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
2
Tras cuatro días: la guerra se extiende por Oriente Próximo
3
Vidovic renuncia por desacuerdo con Lara y éste dice que es por DS 5552
4
Inician plan de descongestión de cárceles en Cochabamba
5
Resfríos aumentan en un 38% por el Carnaval y contagios en las escuelas

Lo más compartido

1
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
2
El BCB lanza la aplicación "Billetes de Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la serie B
3
Juez da prisión preventiva a 26 personas por robo de billetes
4
Trump afirma que la guerra durará “todo el tiempo que sea necesario”
5
Scary Movie 6 confirma su estreno en 2026 con el regreso del elenco original y parodias del terror contemporáneo

Más en Fútbol

03/03/2026
Aurora aún siente la eliminación: “Duele cuando el árbitro es el protagonista…
La eliminación de Aurora de la Copa de Verano causó tristeza e impotencia por la forma en que fueron eliminados del torneo amistoso el domingo, cuando...
Ver más
02/03/2026
Irán se retira del Mundial y afecta partidos del repechaje que disputará Bolivia
Irán oficializó este lunes su retiro del Mundial 2026 a poco más de tres meses del inicio del torneo. La decisión fue comunicada por la federación local y ya...
Ver más
Surinam, un pequeño país que está ubicado al norte de América del Sur y el Caribe, que tiene una clara influencia de Países Bajos y en el fútbol cuenta con figuras históricas como Edgar Davids y...
Ver más
02/03/2026
Surinam, un rival complicado y al que se tiene que ver con cautela
Con dos expulsados, poco fútbol y errores defensivos, el plantel de The Strongest no pudo ante Nacional Potosí, plantel que le ganó por 2 a 0, ayer en el estadio Víctor Agustín Ugarte, en el partido...
Ver más
02/03/2026
Nacional Potosí golpea al Tigre en partido de ida de Repechaje de Verano
Sin complicaciones, el plantel de Bolívar se clasificó a la final de la Copa de Verano que controla la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). El club paceño ayer le ganó a Blooming por 3 a 1 en el...
Ver más
01/03/2026
El club Bolívar se instala en la final de la Copa de Verano tras vencer a Blooming
Aurora tropezó anoche ante Always Ready en el estadio Félix Capriles, perdió por 1-2, y dejó la llave casi cerrada en favor del equipo “millonario” que el domingo puede dar el paso a la final en su...
Ver más
27/02/2026
Aurora tropieza en casa ante Always Ready que demuestra su contundencia en la cancha
En Portada
04/03/2026 Economía
Presidente Paz dispone incremento del 18,12% a la renta de jubilados del Senasir
El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso un incremento del 18,12% en las rentas de los jubilados del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) para...
vista
04/03/2026 Seguridad
Sacaba: Madre falleció por ahorcamiento; sus cinco hijos, por envenenamiento
Tras la realización de la autopsia de ley practicada a la madre y sus cinco hijos encontrados sin vida en su vivienda en Inca Rancho en Sacaba este martes, la...
vista
04/03/2026 Seguridad
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
Existe consternación en Inca Rancho, en el municipio cochabambino de Sacaba, donde vecinos alertaron el hallazgo de cinco niños fallecidos, al igual que su...
vista
04/03/2026 Cochabamba
Inician plan de descongestión de cárceles en Cochabamba
Con el objetivo de  agilizar la tramitación de causas penales y reducir la retardación de justicia,  la Fiscalía Departamental de Cochabamba inició el Primer...
vista
03/03/2026 País
El BCB lanza la aplicación "Billetes de Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la serie B
El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó este martes la aplicación "Billetes Bolivia" para la verificación de la legalidad de los billetes de la Serie B de...
vista
04/03/2026 Cochabamba
Resfríos aumentan en un 38% por el Carnaval y contagios en las escuelas
Las Infecciones Respiratorias Agudas(IRAs) registraron un aumento del 38% en la última semana en el departamento de Cochabamba por la mayor interacción en las...
vista
Actualidad
Tras la realización de la autopsia de ley practicada a la madre y sus cinco hijos encontrados sin vida en su vivienda...
Ver más
04/03/2026 Seguridad
Sacaba: Madre falleció por ahorcamiento; sus cinco hijos, por envenenamiento
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un recordatorio de las luchas que muchas mujeres enfrentan a diario...
Ver más
04/03/2026 País
A pocos días del 8M, Día de la Mujer, activistas dan respaldo a Andrea Barrientos
El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso un incremento del 18,12% en las rentas de los jubilados del Servicio Nacional...
Ver más
04/03/2026 Economía
Presidente Paz dispone incremento del 18,12% a la renta de jubilados del Senasir
El conflicto con las cisternas que permanecen varadas en las refinerías persiste.
Ver más
04/03/2026 Economía
Los cisterneros protestan en El Alto; YPFB desvincuala a 410 trabajadores
Deportes
Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá
Los atletas bolivianos que formaron parte del programa de Incentivo al Alto Rendimiento “Sueño bicentenario”, 100...
Ver más
04/03/2026 Multideportivo
Los becarios del “Sueño Bicentenario” esperan reunirse con las autoridades
Con el propósito de masificar el tenis de mesa en Cochabamba, la Asociación Departamental de este deporte iniciará...
Ver más
03/03/2026 Tenis
Se pretende masificar el tenis de mesa en Cochabamba
La eliminación de Aurora de la Copa de Verano causó tristeza e impotencia por la forma en que fueron eliminados del...
Ver más
03/03/2026 Fútbol
Aurora aún siente la eliminación: “Duele cuando el árbitro es el protagonista…
Doble Click
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas...
Ver más
04/03/2026 Cultura
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne
La tragedia de Romeo y Julieta es el tema elegido por la Orquesta Filarmónica de Cochabamba para inaugurar su temporada...
Ver más
03/03/2026 Música
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
El cortometraje animado “Tinku”, de Román Nina Nina, participará en la séptima edición del Festival Internacional de...
Ver más
03/03/2026 Cultura
Tinku va a Rusia por su quinto galardón
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.
Ver más
02/03/2026 Cultura
Cartelera: Una agenda cultural para todos los gustos