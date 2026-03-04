Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá

Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en partido único jugado en el estadio Patria.

Al cabo de los noventa minutos, ni Independiente ni Guabirá pudieron anotar en un partido muy parejo. El primer tiempo fue favorable a Guabirá que tuvo en Milton Maciel como su referente ofensivo y el segundo le favoreció a Independiente que mejoró con el ingreso de Thomaz Santos.

En el primer tiempo, bastante trabado, Guabirá fue el que dejó mejores sensaciones porque tuvo dos opciones claras para anotar. Primero, Milton Maciel, quien con un remate de larga distancia intentó sorprender a Johan Gutiérrez que estuvo atento y contuvo el balón. Luego, fue el turno de Gustavo Peredo, quien sólo ante Gutiérrez, remató y el balón pegó en el cuerpo del golero chuquisaqueño.

Mientras, el colombiano Rodrigo Rivas, se animó con un remate que salió desviado del arco de los montereños.

En el segundo tiempo, se animó Independiente que buscó el arco de Guabirá. Willie Barbosa estuvo cerca de anotar el primer gol, su remate pegó en el travesaño en la oportunidad más clara del partido. Luego fue el turno de Thomaz que le dio más fuerza al equipo chuquisaqueño, sobre todo cuando tuvo a Rudy Cardozo como su compañero de ataque.

Maciel en dos oportunidades exigió al golero de Independiente que respondió bien, luego Portillo, con el arco a disposición pateó muy elevado, en la opción más clara de esta etapa.

El partido terminó empatado y la definición fue en los doce pasos.

Marcaron para Independiente: Jonathan y Gustavo Cristaldo, además de Navarro, falló Torres; por el lado de Guabirá: Maciel y Ferrufino; Raphinha, Robles y Peredo fallaron.