Miguel Alem: “¡Volar es mi vida!, amo cada segundo en el aire”

El destacado parapentista Miguel Alem Morales, que participó en varias competencias internacionales y nacionales, logrando muchos lauros desde hace 12 años, espera seguir haciéndolo en futuros eventos.

“¡Volar es mi vida! Amo cada segundo en el aire y rescato mucho aprendizaje del vuelo para mi vida cotidiana. Asumir nuevos retos, enfrentar riesgos y, literalmente hablando, tomar mi vida en mis manos, son algunas de las cosas que me tienen enamorado de esto”, dijo Alem.

—¿Cómo incursiona en el parapente?

—Cuando tenía 22 años, fui a observar las pruebas de este deporte, donde uno salta al vacío desde lugares especiales de altura. Me gustó mucho y decidí participar desde el mes de mayo de 2008 hasta la fecha. A los dos años de haber empezado, gané el primer campeonato nacional de tiempo de vuelo.

—¿En qué lugares practica antes de las competencias?

—Mi lugar de vuelo habitual es La Paz, donde trabajo con el parapente.

—¿En qué categoría compite?

—En las competencias, todos participan en la categoría Open, que a la vez se sub-divide en el ranking por categorías. Entonces, compito prácticamente contra todos, independientemente de la categoría de mi parapente.

—¿En qué pruebas internacionales ha participado?

—En el pre-Panamericano en Brasil, en 2017, y varias pruebas de la Federación Aérea Internacional en Argentina, Chile y Perú.

Lastimosamente, Bolivia no es miembro reconocido de la federación internacional, por lo que no podemos representar al país oficialmente en eventos continentales o mundiales todavía.

—¿Quiénes son sus principales adversarios?

—Considero que yo soy mi principal adversario. El parapente requiere muchas tomas de decisiones, durante el vuelo y muchas veces la ansiedad me juega en contra y termino con malos resultados.

Creo que por el momento estoy más enfocado en solucionar mis falencias deportivas personales que pensar en adversarios específicos.

Trato de abordar el deporte de manera muy personal, no considero rival a nadie; mas hay muchas personas que me sirven, como varas de medición de mi progreso, tanto a nivel nacional e internacional.

—¿Cómo se siente uno en las alturas al ser éste un deporte extremo?

—La cantidad de horas que he pasado a lo largo de estos años me dan bastante confianza y seguridad. Pese a que, en términos básicos, sea estar colgado de un trapo a cientos o miles de metros del piso, considero que el parapente es un deporte bastante seguro y me siento con una paz y tranquilidad únicas e inexplicables para quien no vuela. No obstante, por mi naturaleza, la confianza también me lleva a empujar mis límites cada vez más y buscarme fuera de mi zona de confort, probando nuevas maniobras o volando en lugares y condiciones extremas que me permite también, de vez en cuando, tener la otra faceta del deporte, sentir miedo, estrés.

—¿Tiene algún entrenador?

—No, pero tengo la dicha de compartir la pasión con mis dos hermanos, Vicente y Diego, con quienes siempre fuimos bastante competitivos y este duelo permanente es un buen entrenamiento.

—¿Cuál es la puntuación para ganar una prueba?

—Hay diferentes modalidades. Por un lado, está la liga nacional de distancia, que consiste en tratar de hacer los vuelos más largos en el lapso de un año, y quien haya sumado más kilómetros en sus mejores cinco vuelos, gana.

Por otro lado, están las competencias en modalidad carrera a gol, donde se establece una ruta a través de puntos GPS, la cual debe ser completada en el menor tiempo posible.

También existe la modalidad de precisión, que consiste en hacer “puntería al aterrizar”, el que llegue más cerca al centro de la diana, gana.

—¿Cuánto tiempo entrena para participar en una prueba?

—Hasta el momento, nunca me establecí un entrenamiento oficial. Este año estamos intentando hacer un cronograma de entrenamientos, para progresar en las diferentes facetas del vuelo, pero no empezamos todavía. De todas maneras, la clave para progresar es pasar la mayor cantidad de tiempo en el aire.



—¿Cómo va el nivel de los parapentistas en Bolivia?

—En términos generales, bastante mal. Somos dos a cuatro pilotos, que tratamos de competir afuera y dedicarnos un poco más competitivamente al parapente, pero la gran mayoría de pilotos en Bolivia son recreacionales. Si bien los logros afuera de quienes salimos son buenos, si hablamos del nivel del parapente a nivel nacional, hay que aceptar que estamos todavía en pañales, pero poco a poco hay más personas que se están animando a probar vuelos de distancia y se ve un progreso muy gratificante; no obstante, toma tiempo.

—¿Cuántos practican este deporte?

—En Cochabamba somos más de 40 pilotos dentro de la Asociación de Parapente Cochabamba (APC); en La Paz, unos 30, y entre Tarija, Oruro y Santa Cruz, debemos llegar a los 100 pilotos.

—¿Qué planes futuros tiene?

—Este año, después de soñar mucho tiempo, finalmente me decidí a combinar el vuelo con otra de mis pasiones: el montañismo. La verdad, creo que es de las experiencias más alucinantes que he vivido.

Este año he decidido no salir a competir fuera del país, porque tenemos un país maravilloso, con un potencial inmenso que nadie está aprovechando ni explorando, así que decidí invertir más explorando Bolivia.

La exploración conlleva también mucho aprendizaje y cada nuevo lugar me enamora más de estas tierras.

APUNTES

Practica también otros deportes. “Me dedico regularmente al montañismo y la escalada (en roca y hielo) cada que puedo. Redescubrí la bicicleta el año pasado y trato de hacer incursiones a la cordillera al menos una vez al mes”, contó Alem.

Recibió el premio Kanata 2018. “He logrado varios años la liga nacional de distancia y he tenido podios importantes a nivel internacional, pero el principal fue el año pasado, cuando fui galardonado con el premio Kanata por la Gobernación y el Sedede (Servicio Departamental del Deporte), de Cochabamba.

FICHA PERSONAL

Miguel Alem Morales

Fecha de nacimiento: 16 de febrero de 1985

Lugar: La Paz

Padres: Alfonso y Clara

Esposa: Denisse Elío

Hermanos: Vicente y Diego

Deportes: Parapente

Club: AndesXtremo

Su campaña a nivel nacional e internacional:

Sus principales logros deportivos a nivel nacional e internacional son los siguientes:

Campeón nacional 2010.

Campeón de la Liga Nacional de Parapente 2013 y 2016.

Primer lugar en el Campeonato Nacional categoría Open y Sport.

Subcampeón de la categoría Sport en el Campeonato Internacional FAI 2, “CAP Mendoza”, Argentina en 2016.

Campeón en la categoría Sport Campeonato Internacional FAI 2 “XC en La Paz”, Bolivia

Segundo en la categoría Open Internacional FAI 2 “XC La Paz” en 2017.

Campeón de la Liga Nacional de parapente 2017 y 2018.

Primer puesto en categoría Sport en el Campeonato Internacional FAI 2, “XC Ayacucho”, Perú.

Campeón del “AndesXchallenge”, La Paz en agosto del año pasado.

Este año realizó la expedición de montañismo y vuelo del volcán Acotango (6054 msnm) en marzo; expedición de montañismo y vuelo del Mururata (5700 msnm) en junio, y segundo lugar en el nacional de parapente realizado en Capinota en el mes de abril.

“MI FAMILIA ME APOYA ECONÓMICAMENTE”

“No recibo ningún apoyo de las autoridades deportivas, pero sí de mi familia”, dijo Alem.

“Cada competencia fuera de Bolivia es un viaje de siete a 10 días y me cuesta entre 1.000 y 1.800 dólares, sin contar el costo del equipo”.

“¡Mi familia me apoya muchísimo! Económicamente cuando es necesario, emocionalmente siempre y técnicamente cada que hace falta. Tengo la suerte de tener una familia extendida, todos mis hermanos de AndesXtremo, con quienes aprendí a volar y toda la vida me pusieron el hombro, y en varias ocasiones, los pasajes, la inscripción o la gestión para que pueda viajar a competir fuera del país”, añadió.

“El Gobierno no nos apoya en nada para salir a competir afuera, pero a través de la APC sí se gestionan medallas, y creo que alguna vez algunos detalles logísticos para realizar campeonatos nacionales”, puntualizó.