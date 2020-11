Detectan un caso positivo de Covid-19 en nacional selectivo de squash en Cochabamba

La presidenta de la Federación Boliviana de Squash, Alba Gamarra, aseguró esta tarde que se detectó un caso positivo en el certamen nacional selectivo que se desarrolla en el complejo de Sarco, en Cochabamba.

Asimismo, Alba confirmó que se trata del segundo caso, el primero en competencia y que pertenece a la rama femenina. El primero fue la pasada semana, antes del encapsulamiento.

"Nosotros, desde la Confederación (Panamericana de Squash), tenemos un protocolo estricto. Como Federación (Boliviana de Squash) también estamos en lo mismo y presentamos (los protocolos) a la Sociedad Boliviana de Medicina Deportiva y la Alcaldía de Cercado. Es un torneo cerrado y todos los chicos y chicas llegaron con todo el esmero y cariño que tenemos. Apenas llegaban, se hacía el test con plasma. De 30 tests que realizamos, una persona dio positivo (coronavirus) ahora y otra dio la pasada semana. (Queremos) decirles que el virus continúa", explicó Gamarra.

La titular de la Febosquash indicó que con este nuevo caso registrado se considera que la cantidad de contagios es alta, aunque son situaciones que muchas veces escapan al trabajo y esmero de la federación.

"Tuvieron contacto con muchas personas en un evento familiar y no tuvieron precaución y pensaron que no lo tenían. Hoy, los jóvenes son asintomáticos y no como se ve en la tele (caso de enfermos graves con Covid-19), gracias a Dios. Esperemos que así sean muchos de los casos, porque sigue la enfermedad. Lo que se hizo es el esmero para tener la información inmediata con el laboratorio", apuntó la dirigente de la Febosquash.

Resaltó el cuidado que tomaron muchas delegaciones, como el caso de Oruro y donde sus siete deportistas llegaron en un bus y acompañados por dos representantes, pero sin más personas en el vehículo.