¿Qué es la AUT? La autorización que pudo evitar la sanción a Vidal Basco

Como cualquier persona, un deportista puede enfermarse y requerir fármacos que podrían contener sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Es por esta razón que existe la Autorización de Uso Terapéutico (AUT), que permite al atleta medicarse y así continuar en competencia.

Precisamente esta AUT pudo evitar que Vidal Basco, que dio positivo a clenbuterol presente en un medicamento para el resfriado, fuera sancionado y quedara fuera de las pistas por entre dos y cuatro años.

En Bolivia son contados los casos de doping positivo, entre ellos, por ejemplo, Alison Sánchez, en los Juegos Suramericanos Medellín 2010; la velocista Carolina Ocampo y el boxeador Rodrigo Carvajal, en Cochabamba 2018; el ciclista Óscar “Volcán” Soliz, que competía a nivel internacional, y ahora Basco, en los Juegos de Asunción 2022.

En los cuatro casos que se registraron en los Juegos Suramericanos, los deportistas involucrados aseguraron que ingirieron la sustancia por un tema médico y no para mejorar su rendimiento deportivo.

Aunque todos ellos recalcaron que no hicieron trampa y no se doparon, ninguno de ellos solicitó una AUT, en principio por desconocimiento; sin embargo, esto no los exime de culpa, sobre todo, porque para la AMA los deportistas son los responsables del uso de cualquier sustancia o método prohibidos.

Para que un deportista obtenga una AUT, es necesario que un médico justifique la necesidad del tratamiento con la sustancia prohibida.

Los requisitos para solicitar una autorización son: 1. El deportista sufrirá problemas de salud importantes en caso de no seguir la terapia prohibida en el ámbito deportivo. 2. El empleo terapéutico de esa sustancia no provocará una mejora significativa de su rendimiento. 3. Que no se dispone de otra opción terapéutica aceptable con una efectividad similar a la de la sustancia o métodos prohibidos.

Las AUT deben solicitarse a la Organización Antidopaje (OAD) al menos 30 días antes de competir en un evento o de iniciar el tratamiento.

Aunque existen casos excepcionales o de emergencia en que las AUT pueden ser aprobadas de manera retroactiva, la solicitud debe ser enviada en un plazo máximo de 10 días tras iniciar la terapia.

Basco, en riesgo de perder la beca

El caso del fondista Vidal Basco está aún en proceso, por lo tanto, la sanción que pesa sobre él es provisional.

Una vez que se tenga la sanción oficial, su caso será evaluado y es un hecho que perderá la beca olímpica que tiene con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La defensa del atleta busca reducir al máximo la sanción, teniendo en cuenta que la sustancia fue ingerida por tema médico y no por ventaja deportiva.